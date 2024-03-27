Индексация пенсий и запрет «наливаек»: как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Володин: в апреле на 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии

27 марта 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Социальный пенсии по старости повысятся на 7,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал вступающие в апреле новые законы: повышение на 7,5% социальных пенсий для 4,1 млн человек; запрет «наливайек» в жилых домах, а также упрощенная процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны. URA.RU в своем материале собрало все нововведения, которые ожидают россиян с 1 апреля. Запрет «наливаек» Регионы смогут устанавливать требования о продаже алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе и буфетах, а также ограничивать время продажи в точках общественного питания, кроме ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Индексация пенсий Социальные пенсии по старости, инвалидности и потере главного кормильца будут проиндексированы на 7,5%. В январе уже произошло повышение страховых пенсий по старости на 7,5%. Северный завоз С 1 апреля вступает в силу закон о северном завозе. Он обеспечивает территории Крайнего Севера и приравненные к ним местности основными жизненно важными товарами. Вводятся три категории грузов, где грузы первой и второй категорий, такие как продукты, лекарства и топливо, будут перевозиться в приоритетном порядке. Минвостокразвития РФ будет выступать единым федеральным координатором северного завоза. Порядок подачи уведомлений о предпринимательской деятельности Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут направлять уведомления о начале отдельных видов предпринимательской деятельности только через порталы «Госуслуги» или аналогичные региональные порталы. Также будет требоваться уведомление контрольных органов о прекращении такой деятельности, чтобы поддерживать актуальность соответствующего реестра. Перепланировка и перевод жилого помещения в нежилое Любое изменение границ и площади помещений, включая создание новых, будет считаться перепланировкой. Процедура согласования перепланировки также изменяется, упрощается процесс перевода жилого помещения в нежилое и обратно. Цель этих изменений — обеспечить единообразие в правоприменительной практике и защитить права граждан. Сохранение памятников Великой Отечественной войны С 17 апреля муниципалитеты смогут проводить ремонт на объектах культурного наследия, связанных с ВОВ, в упрощенном порядке, что позволит выполнить работы более оперативно. Кроме того, в России будет создан отдельный реестр памятников ВОВ в общем реестре объектов культурного наследия, что обеспечит точную информацию об их количестве. Штрафы за нарушения при обороте табачной продукции За нарушение требований к производству и обороту табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, будут предусмотрены административные штрафы до 1 миллиона рублей, а также конфискация изготовленных изделий, продукции, оборудования и сырья. Это направлено на борьбу с незаконным оборотом табачной продукции и защиту несовершеннолетних. Получение прав и водительских удостоверений С 1 апреля вступают в силу изменения в получении прав и водительских удостоверений. Запрещается сдавать экзамен и получать права гражданам, которые были административно наказаны за вождение в нетрезвом виде. Также лишенные прав на управление транспортными средствами не смогут сдавать экзамен. Пересдача возможна через шесть-девять месяцев после предыдущего экзамена. Автошколы обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы нормам. Защита интересов соседей при краткосрочной аренде С 3 апреля вступает в силу закон о защите интересов соседей при краткосрочной аренде жилых помещений в многоквартирных домах. Сдавать квартиры на короткий срок будет возможно только при соблюдении прав и законных интересов соседей. Также запрещено сдавать в аренду квартиры без счетчиков. Это поможет избежать ситуаций, когда другие соседи вынуждены оплачивать счета за арендатора. Единая система страхования Страховые компании станут обязаны предоставлять информацию в Автоматизированную информационную систему страхования (АИСО). Граждане смогут получать данные, включая информацию о полисе ОСАГО, через портал «Госуслуги». Цель закона — повысить прозрачность информации для граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал вступающие в апреле новые законы: повышение на 7,5% социальных пенсий для 4,1 млн человек; запрет «наливайек» в жилых домах, а также упрощенная процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны. URA.RU в своем материале собрало все нововведения, которые ожидают россиян с 1 апреля. Регионы смогут устанавливать требования о продаже алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе и буфетах, а также ограничивать время продажи в точках общественного питания, кроме ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Социальные пенсии по старости, инвалидности и потере главного кормильца будут проиндексированы на 7,5%. В январе уже произошло повышение страховых пенсий по старости на 7,5%. С 1 апреля вступает в силу закон о северном завозе. Он обеспечивает территории Крайнего Севера и приравненные к ним местности основными жизненно важными товарами. Вводятся три категории грузов, где грузы первой и второй категорий, такие как продукты, лекарства и топливо, будут перевозиться в приоритетном порядке. Минвостокразвития РФ будет выступать единым федеральным координатором северного завоза. Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут направлять уведомления о начале отдельных видов предпринимательской деятельности только через порталы «Госуслуги» или аналогичные региональные порталы. Также будет требоваться уведомление контрольных органов о прекращении такой деятельности, чтобы поддерживать актуальность соответствующего реестра. Любое изменение границ и площади помещений, включая создание новых, будет считаться перепланировкой. Процедура согласования перепланировки также изменяется, упрощается процесс перевода жилого помещения в нежилое и обратно. Цель этих изменений — обеспечить единообразие в правоприменительной практике и защитить права граждан. С 17 апреля муниципалитеты смогут проводить ремонт на объектах культурного наследия, связанных с ВОВ, в упрощенном порядке, что позволит выполнить работы более оперативно. Кроме того, в России будет создан отдельный реестр памятников ВОВ в общем реестре объектов культурного наследия, что обеспечит точную информацию об их количестве. За нарушение требований к производству и обороту табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, будут предусмотрены административные штрафы до 1 миллиона рублей, а также конфискация изготовленных изделий, продукции, оборудования и сырья. Это направлено на борьбу с незаконным оборотом табачной продукции и защиту несовершеннолетних. С 1 апреля вступают в силу изменения в получении прав и водительских удостоверений. Запрещается сдавать экзамен и получать права гражданам, которые были административно наказаны за вождение в нетрезвом виде. Также лишенные прав на управление транспортными средствами не смогут сдавать экзамен. Пересдача возможна через шесть-девять месяцев после предыдущего экзамена. Автошколы обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы нормам. С 3 апреля вступает в силу закон о защите интересов соседей при краткосрочной аренде жилых помещений в многоквартирных домах. Сдавать квартиры на короткий срок будет возможно только при соблюдении прав и законных интересов соседей. Также запрещено сдавать в аренду квартиры без счетчиков. Это поможет избежать ситуаций, когда другие соседи вынуждены оплачивать счета за арендатора. Страховые компании станут обязаны предоставлять информацию в Автоматизированную информационную систему страхования (АИСО). Граждане смогут получать данные, включая информацию о полисе ОСАГО, через портал «Госуслуги». Цель закона — повысить прозрачность информации для граждан.