Журналист Познер готовится отметить 90 лет тайно

31 марта 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Владимир Познер не хочет праздновать юбилей публично Фото: Анна Майорова © URA.RU Журналист Владимир Познер не планирует широко праздновать юбилей. 1 апреля ему исполнится 90 лет. «Я вообще не хотел бы делать из своего дня рождения что-то публичное», — сказал Познер изданию News.ru . Он добавил, что является приватным человеком и не хочет делиться деталями праздника. Кроме того, телеведущий отметил, что благодарен за то, что его помнят. После начала спецоперации авторская программа телеведущего пропала с Первого канала. Многие говорили, что уход Владимира Познера связан с его позицией относительно ситуации вокруг Украины. Сам журналист говорил, что Первый канал стал «информационным» и останется таким до завершения СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Владимир Познер не планирует широко праздновать юбилей. 1 апреля ему исполнится 90 лет. «Я вообще не хотел бы делать из своего дня рождения что-то публичное», — сказал Познер изданию News.ru. Он добавил, что является приватным человеком и не хочет делиться деталями праздника. Кроме того, телеведущий отметил, что благодарен за то, что его помнят. После начала спецоперации авторская программа телеведущего пропала с Первого канала. Многие говорили, что уход Владимира Познера связан с его позицией относительно ситуации вокруг Украины. Сам журналист говорил, что Первый канал стал «информационным» и останется таким до завершения СВО.