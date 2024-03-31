Журналист Познер готовится отметить 90 лет тайно

Журналист Владимир Познер не планирует широко праздновать юбилей. 1 апреля ему исполнится 90 лет.
«Я вообще не хотел бы делать из своего дня рождения что-то публичное», — сказал Познер изданию News.ru. Он добавил, что является приватным человеком и не хочет делиться деталями праздника. Кроме того, телеведущий отметил, что благодарен за то, что его помнят.
После начала спецоперации авторская программа телеведущего пропала с Первого канала. Многие говорили, что уход Владимира Познера связан с его позицией относительно ситуации вокруг Украины. Сам журналист говорил, что Первый канал стал «информационным» и останется таким до завершения СВО.
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Журналист Владимир Познер не планирует широко праздновать юбилей. 1 апреля ему исполнится 90 лет. «Я вообще не хотел бы делать из своего дня рождения что-то публичное», — сказал Познер изданию News.ru. Он добавил, что является приватным человеком и не хочет делиться деталями праздника. Кроме того, телеведущий отметил, что благодарен за то, что его помнят. После начала спецоперации авторская программа телеведущего пропала с Первого канала. Многие говорили, что уход Владимира Познера связан с его позицией относительно ситуации вокруг Украины. Сам журналист говорил, что Первый канал стал «информационным» и останется таким до завершения СВО.