Путин уволил замдиректора ФССП

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности замдиректора Федеральной службы судебных приставов Сергея Белоусова. Соответсвующий указ опубликован на сайте правовых актов.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея от должности заместителя директора ФССП — заместителя главного судебного пристава РФ», — говорится в документе. Его
Ранее Путин подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Алексей Гиричев был освобожден от должности замдиректора ФСИН. Причина увольнения не сообщалась, передает «Национальная служба новостей».
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