Путин уволил замдиректора ФССП

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин уволил замдиректора ФССП Фото:

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности замдиректора Федеральной службы судебных приставов Сергея Белоусова. Соответсвующий указ опубликован на сайте правовых актов.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея от должности заместителя директора ФССП — заместителя главного судебного пристава РФ», — говорится в документе. Его опубликовали на официальном сайте опубликования правовых актов.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Алексей Гиричев был освобожден от должности замдиректора ФСИН. Причина увольнения не сообщалась, передает «Национальная служба новостей».

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Президент РФ Владимир Путин освободил от должности замдиректора Федеральной службы судебных приставов Сергея Белоусова. Соответсвующий указ опубликован на сайте правовых актов. «Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея от должности заместителя директора ФССП — заместителя главного судебного пристава РФ», — говорится в документе. Его опубликовали на официальном сайте опубликования правовых актов. Ранее Путин подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Алексей Гиричев был освобожден от должности замдиректора ФСИН. Причина увольнения не сообщалась, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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