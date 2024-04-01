Умер еще один член команды КВН «Одесские джентльмены»

Александр Теплицкий умер в Одессе
В Одессе умер участник команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий. О его смерти сообщила обозреватель, кинокритик Сусанна Альперина.
«Один за другим уходят Джентльмены. Так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая, что в Одессе умер еще один КВНщик — Александр Теплицкий», — указано в telegram-канале Сусанны Альпериной.
Днем ранее появилась информация о смерти капитаны команды КВН «Одесские джентльмены» Светослава Пелишенко. Его не стало на 72-м году жизни. Причиной смерти юмориста стали осложнения после операции на кишечнике.
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