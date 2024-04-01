01 апреля 2024

Умер еще один член команды КВН «Одесские джентльмены»

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Александр Теплицкий умер в Одессе
Александр Теплицкий умер в Одессе Фото:

В Одессе умер участник команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий. О его смерти сообщила обозреватель, кинокритик Сусанна Альперина.

«Один за другим уходят Джентльмены. Так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая, что в Одессе умер еще один КВНщик — Александр Теплицкий», — указано в telegram-канале Сусанны Альпериной.

Днем ранее появилась информация о смерти капитаны команды КВН «Одесские джентльмены» Светослава Пелишенко. Его не стало на 72-м году жизни. Причиной смерти юмориста стали осложнения после операции на кишечнике.

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В Одессе умер участник команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий. О его смерти сообщила обозреватель, кинокритик Сусанна Альперина. «Один за другим уходят Джентльмены. Так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая, что в Одессе умер еще один КВНщик — Александр Теплицкий», — указано в telegram-канале Сусанны Альпериной. Днем ранее появилась информация о смерти капитаны команды КВН «Одесские джентльмены» Светослава Пелишенко. Его не стало на 72-м году жизни. Причиной смерти юмориста стали осложнения после операции на кишечнике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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