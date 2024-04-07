Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве полицейского в Щелково

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования убийства полицейского Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об убийстве полицейского в подмосковном Щелково. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

«Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. представить доклад о ходе первоначально установленных в ходе расследования обстоятельствах. Дальнейшее расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл огонь по оперуполномоченному и помощнику участкового в Щелково. В результате один из правоохранителей погиб, а второй — тяжело ранен. Позже Следком возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об убийстве полицейского в подмосковном Щелково. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома. «Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. представить доклад о ходе первоначально установленных в ходе расследования обстоятельствах. Дальнейшее расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СК РФ. Ранее стало известно, что неизвестный открыл огонь по оперуполномоченному и помощнику участкового в Щелково. В результате один из правоохранителей погиб, а второй — тяжело ранен. Позже Следком возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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