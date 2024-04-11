«Шепот Фронта»: российские бойцы ликвидировали командир-лейтенанта разведки ВСУ

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Удар по группе был нанесен в районе Нетайлово в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине был ликвидирован командир-лейтенант разведгруппы ВСУ Александр Лях. Об этом сообщают российские военкоры.

«Александр Лях, ликвидирован со своей группой в количестве шести солдат в Нетайлово (ДНР — прим. URA.RU)», — сообщают военкоры telegram-канала «Шепот Фронта». По их информации, похороны состоялись 10 апреля.

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На Украине был ликвидирован командир-лейтенант разведгруппы ВСУ Александр Лях. Об этом сообщают российские военкоры. «Александр Лях, ликвидирован со своей группой в количестве шести солдат в Нетайлово (ДНР — прим. URA.RU)», — сообщают военкоры telegram-канала «Шепот Фронта». По их информации, похороны состоялись 10 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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