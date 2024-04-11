«Шепот Фронта»: российские бойцы ликвидировали командир-лейтенанта разведки ВСУ

Удар по группе был нанесен в районе Нетайлово в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине был ликвидирован командир-лейтенант разведгруппы ВСУ Александр Лях. Об этом сообщают российские военкоры.
«Александр Лях, ликвидирован со своей группой в количестве шести солдат в Нетайлово (ДНР — прим. URA.RU)», — сообщают военкоры telegram-канала «Шепот Фронта». По их информации, похороны состоялись 10 апреля.
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