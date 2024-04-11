Стрелявший в полицейских в Подмосковье признался в закладке наркотиков

12 апреля 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

В СК РФ сообщили о признании напавшего на полицейских Фото: Илья Московец © URA.RU Житель города Москвы Василий Буряков, обвиняемый в нападении на сотрудников полиции, признался в содеянном. Он подтвердил факт открытия огня во время попытки задержания его за незаконное обращение с наркотиками, сообщили в Следственном комитете России. «Василий Буряков на допросе дал следователю признательные показания. Он пояснил, что 7 апреля приехал на участок местности для того, чтобы перезаложить наркотические средства. Однако в процессе был застигнут сотрудниками МВД. В результате обвиняемый открыл стрельбу по полицейским из пистолета, после чего скрылся», — сообщает Следственный комитет РФ. В рамках расследования предстоит провести ряд следственных действий, включая проверку показаний Бурякова непосредственно на месте происшествия и его опознание. Эти меры направлены на сбор и укрепление доказательственной базы по делу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель города Москвы Василий Буряков, обвиняемый в нападении на сотрудников полиции, признался в содеянном. Он подтвердил факт открытия огня во время попытки задержания его за незаконное обращение с наркотиками, сообщили в Следственном комитете России. «Василий Буряков на допросе дал следователю признательные показания. Он пояснил, что 7 апреля приехал на участок местности для того, чтобы перезаложить наркотические средства. Однако в процессе был застигнут сотрудниками МВД. В результате обвиняемый открыл стрельбу по полицейским из пистолета, после чего скрылся», — сообщает Следственный комитет РФ. В рамках расследования предстоит провести ряд следственных действий, включая проверку показаний Бурякова непосредственно на месте происшествия и его опознание. Эти меры направлены на сбор и укрепление доказательственной базы по делу.