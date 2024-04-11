Стрелявший в полицейских в Подмосковье признался в закладке наркотиков

Житель города Москвы Василий Буряков, обвиняемый в нападении на сотрудников полиции, признался в содеянном. Он подтвердил факт открытия огня во время попытки задержания его за незаконное обращение с наркотиками, сообщили в Следственном комитете России.
«Василий Буряков на допросе дал следователю признательные показания. Он пояснил, что 7 апреля приехал на участок местности для того, чтобы перезаложить наркотические средства. Однако в процессе был застигнут сотрудниками МВД. В результате обвиняемый открыл стрельбу по полицейским из пистолета, после чего скрылся», — сообщает Следственный комитет РФ.
В рамках расследования предстоит провести ряд следственных действий, включая проверку показаний Бурякова непосредственно на месте происшествия и его опознание. Эти меры направлены на сбор и укрепление доказательственной базы по делу.
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