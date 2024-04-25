Песков оценил разрешение Канады использовать Airbus титан из России

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Песков ответил на вопрос URA.RU о разрешении Канады использовать Airbus титан из России Фото:
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение властей Канады позволить корпорации Airbus использовать в производстве российский титан, несмотря на санкции, говорит об избирательном подходе Оттавы. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.

«Мы понимаем избирательный подход [Оттавы]. Мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и в других регионах с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции», — ответил Песков на вопрос URA.RU о соответствующем решении Канады.

Официальный представитель Кремля добавил, что западные страны в таких случая «действуют гибко». Они, по его словам, не обращают внимание на условности.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение властей Канады позволить корпорации Airbus использовать в производстве российский титан, несмотря на санкции, говорит об избирательном подходе Оттавы. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Мы понимаем избирательный подход [Оттавы]. Мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и в других регионах с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции», — ответил Песков на вопрос URA.RU о соответствующем решении Канады. Официальный представитель Кремля добавил, что западные страны в таких случая «действуют гибко». Они, по его словам, не обращают внимание на условности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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