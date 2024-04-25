Песков оценил разрешение Канады использовать Airbus титан из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение властей Канады позволить корпорации Airbus использовать в производстве российский титан, несмотря на санкции, говорит об избирательном подходе Оттавы. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.
«Мы понимаем избирательный подход [Оттавы]. Мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и в других регионах с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции», — ответил Песков на вопрос URA.RU о соответствующем решении Канады.
Официальный представитель Кремля добавил, что западные страны в таких случая «действуют гибко». Они, по его словам, не обращают внимание на условности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.