Песков оценил разрешение Канады использовать Airbus титан из России

25 апреля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Песков ответил на вопрос URA.RU о разрешении Канады использовать Airbus титан из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение властей Канады позволить корпорации Airbus использовать в производстве российский титан, несмотря на санкции, говорит об избирательном подходе Оттавы. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Мы понимаем избирательный подход [Оттавы]. Мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и в других регионах с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции», — ответил Песков на вопрос URA.RU о соответствующем решении Канады. Официальный представитель Кремля добавил, что западные страны в таких случая «действуют гибко». Они, по его словам, не обращают внимание на условности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение властей Канады позволить корпорации Airbus использовать в производстве российский титан, несмотря на санкции, говорит об избирательном подходе Оттавы. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Мы понимаем избирательный подход [Оттавы]. Мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и в других регионах с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции», — ответил Песков на вопрос URA.RU о соответствующем решении Канады. Официальный представитель Кремля добавил, что западные страны в таких случая «действуют гибко». Они, по его словам, не обращают внимание на условности.