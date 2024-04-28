28 апреля 2024

В США задержали кандидата в президенты

В США задержана кандидат в президенты от Партии Зеленых Джилл Стайн
© Служба новостей «URA.RU»
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В США в ходе пропалестинской акции протеста задержали кандидата от Партии Зеленых на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн. Об этом говорится в аккаунте Стайн в соцсети Х.

«Джилл Стайн, руководитель ее избирательного штаба Джейсон Колл и заместитель руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер были задержаны в Университете Вашингтона в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи университета с войной в Газе», — говорится в сообщении в соцсети Х.

Телеканал Fox News передает, что Стайн задержали в числе сотни митингующих. Они требовали, чтобы университет перестал участвовать в акционерном капитале компании Boeing. Уточнялось, что компания якобы производит боеприпасы, используемые против Газы.

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В США в ходе пропалестинской акции протеста задержали кандидата от Партии Зеленых на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн. Об этом говорится в аккаунте Стайн в соцсети Х. «Джилл Стайн, руководитель ее избирательного штаба Джейсон Колл и заместитель руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер были задержаны в Университете Вашингтона в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи университета с войной в Газе», — говорится в сообщении в соцсети Х. Телеканал Fox News передает, что Стайн задержали в числе сотни митингующих. Они требовали, чтобы университет перестал участвовать в акционерном капитале компании Boeing. Уточнялось, что компания якобы производит боеприпасы, используемые против Газы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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