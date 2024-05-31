«Слово пацана», певица Гулевич и Юлия Меньшова: кто победил в Национальной интернет-премии. Фоторепортаж

Сериал «Слово пацана» победил в спецноминации Национальной интернет-премии
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Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь, эстрадный концерт, сцена концерта
В Москве состоялся второй блок церемонии награждения победителей третьей Национальной премии интернет-контента Фото:

В Москве состоялся второй блок церемонии награждения победителей третьей Национальной премии интернет-контента. Награды получили Федор Бондарчук, генеральный продюсер «НМГ Студии», которая принимала участие в производстве сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», певица Маши Гулевич, известная по композиции «Скажите детям», актриса театра и кино Юлия Меньшова, блогер Лилия Абрамова (Татарка FM) и другие.

Церемонию награждения третьей Национальной премии интернет-контента в этом году провели в два этапа. Первый этап прошел в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Церемония прошла в киноконцертном комплексе «Мосфильм». Главной темой стала «Сила притяжения семьи». Как прошло мероприятие — в фоторепортаже URA.RU.

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В Москве состоялся второй блок церемонии награждения победителей третьей Национальной премии интернет-контента. Награды получили Федор Бондарчук, генеральный продюсер «НМГ Студии», которая принимала участие в производстве сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», певица Маши Гулевич, известная по композиции «Скажите детям», актриса театра и кино Юлия Меньшова, блогер Лилия Абрамова (Татарка FM) и другие. Церемонию награждения третьей Национальной премии интернет-контента в этом году провели в два этапа. Первый этап прошел в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Церемония прошла в киноконцертном комплексе «Мосфильм». Главной темой стала «Сила притяжения семьи». Как прошло мероприятие — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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