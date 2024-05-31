В Москве состоялся второй блок церемонии награждения победителей третьей Национальной премии интернет-контента. Награды получили Федор Бондарчук, генеральный продюсер «НМГ Студии», которая принимала участие в производстве сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», певица Маши Гулевич, известная по композиции «Скажите детям», актриса театра и кино Юлия Меньшова, блогер Лилия Абрамова (Татарка FM) и другие.
Церемонию награждения третьей Национальной премии интернет-контента в этом году провели в два этапа. Первый этап прошел в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Церемония прошла в киноконцертном комплексе «Мосфильм». Главной темой стала «Сила притяжения семьи». Как прошло мероприятие — в фоторепортаже URA.RU.
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