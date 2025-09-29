Роза Сябитова рассказала россиянкам, как найти себе мужчину: секрет прост

Телеведущая Роза Сябитова: россиянкам реально найти мужчину, дефицита нет
Роза Сябитова поделилась секретом, как найти мужчину
Главная телесваха страны Роза Сябитова обнадежила россиянок: каждая желающая может построить отношения. И не надо верить никаким статистикам о том, что мужчин якобы меньше и «всем не хватит». О главном секрете, который поможет быстрее найти вторую половинку, Роза рассказала URA.RU.

«Возможности есть у каждой. И более того, совершенно не важно, где вы будете искать мужчину. Главное — с каким посылом вы это делаете. Я считаю, что женщина, которая добра, открыта, улыбчива, имеет больше шансов познакомиться с мужчиной даже в очереди к стоматологу, чем  девушка с большими претензиями. И еще важный момент: зачем нужен мужчина?» — делится Сябитова.

Телеведущая отмечает, что сейчас уже не то время, когда даже очень красиво сделанная девушка может заинтересовать мужчину исключительно внешностью. «Дураков мало», — говорит Роза. Хотите найти интересного, успешного мужчину, — соответствуйте его уровню.

«Сейчас время сложное, поэтому мужчины ищут себе ровню, они не хотят „спасать“ кого-то. Да и женщинам надо понять: все ищут молодого, успешного, доброго.. Но знаете, хороших мужей еще „щенками разбирают“. А если совсем не получается познакомиться — можно обратиться в мое брачное агентство», — сказала эксперт по отношениям.

Сябитова отметила, что помимо прочего сейчас время накладывает не лучший отпечаток на россиянок: многие в погоне за общественным одобрением теряют себя.

«Далеко не лучшие примеры наших многодетных мам, которые пытаются доказать всему миру, что они прекрасно могут и работать, и растить детей, и худеть на третий день после родов. Это все очень вредно и не соответствует реальности.

Молодые девчонки насмотрятся и пытаются тоже соответствовать. Это неправильно. Всему свое время: жить, набирать вес, потому что ты ребенка носила, время худеть. Не надо соответствовать никому. Надо просто жить своей нормальной, счастливой жизнью. А еще социальные сети нам внушают, что женщина в 40 должна молодиться. Да неужели? Если мы окажемся на острове, где будут одни женщины, всем будет все равно: висит у нее грудь или нет. Главное — чтоб здоровая была и голова хорошо работала», — заключила Роза.

Ранее телеведущая передачи «Давай поженимся!» объяснила, почему известным женщинам сложнее построить отношения.

