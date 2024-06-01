01 июня 2024

DPA: хакеры атаковали ресурсы крупнейшей оппозиционной партии ФРГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Германия уже несколько раз в этом году подвергалась кибератакам
Германия уже несколько раз в этом году подвергалась кибератакам Фото:

За неделю до начала выборов в Европарламент, которые стартуют в ФРГ 9 июня, произошла кибератака на ресурсы Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии Германии. Информацию об атаке подтвердило агентство DPA, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел ФРГ.

«Характер действий указывает на очень профессионального игрока», — выразил опасения относительно масштабов инцидента представитель МВД ФРГ. Ожидается, что ведомство выпустит предупреждение для всех партий, представленных в Бундестаге.

К расследованию привлечены федеральные службы по охране конституции и по безопасности информационной техники. В правительственных кругах ФРГ подчеркивают серьезное отношение к произошедшему, сообщив о частичном отключении и изоляции IT-инфраструктуры ХДС в качестве меры предосторожности. Это не первая кибератака на политические структуры Германии: в текущем году уже были зарегистрированы атаки на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

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За неделю до начала выборов в Европарламент, которые стартуют в ФРГ 9 июня, произошла кибератака на ресурсы Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии Германии. Информацию об атаке подтвердило агентство DPA, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел ФРГ. «Характер действий указывает на очень профессионального игрока», — выразил опасения относительно масштабов инцидента представитель МВД ФРГ. Ожидается, что ведомство выпустит предупреждение для всех партий, представленных в Бундестаге. К расследованию привлечены федеральные службы по охране конституции и по безопасности информационной техники. В правительственных кругах ФРГ подчеркивают серьезное отношение к произошедшему, сообщив о частичном отключении и изоляции IT-инфраструктуры ХДС в качестве меры предосторожности. Это не первая кибератака на политические структуры Германии: в текущем году уже были зарегистрированы атаки на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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