Lada Vesta установила рекорд

Lada Vesta установила новый рекорд, продав 15 009 автомобилей в мае
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Продажи автомобилей Lada в России в мае выросли на 70,7%
Продажи автомобилей Lada в России в мае выросли на 70,7% Фото:

В мае 2024 года было продано 15 009 автомобилей Lada Vesta, что стало абсолютным рекордом за всю историю модели. Об этом рассказали в пресс-службе автомобильной компании. 

«Свой рекорд продаж обновила Lada Vesta: в течение мая было продано 15 009 автомобилей, что является самым высоким результатом в истории этой модели», — говорится в сообщении на официальном сайте Lada. Там добавили, что всего с начала года реализовано 51 768 автомобилей Lada Vesta нового поколения.

Согласно отчету, продажи автомобилей Lada в России в мае 2024 года выросли на 70,7% по сравнению с маем 2023 года, достигнув 40 813 единиц. За первые пять месяцев 2024 года было реализовано 177 927 автомобилей, что на 53,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В мае 2024 года было продано 15 009 автомобилей Lada Vesta, что стало абсолютным рекордом за всю историю модели. Об этом рассказали в пресс-службе автомобильной компании.  «Свой рекорд продаж обновила Lada Vesta: в течение мая было продано 15 009 автомобилей, что является самым высоким результатом в истории этой модели», — говорится в сообщении на официальном сайте Lada. Там добавили, что всего с начала года реализовано 51 768 автомобилей Lada Vesta нового поколения. Согласно отчету, продажи автомобилей Lada в России в мае 2024 года выросли на 70,7% по сравнению с маем 2023 года, достигнув 40 813 единиц. За первые пять месяцев 2024 года было реализовано 177 927 автомобилей, что на 53,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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