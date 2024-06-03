Lada Vesta установила рекорд

В мае 2024 года было продано 15 009 автомобилей Lada Vesta, что стало абсолютным рекордом за всю историю модели. Об этом рассказали в пресс-службе автомобильной компании.
«Свой рекорд продаж обновила Lada Vesta: в течение мая было продано 15 009 автомобилей, что является самым высоким результатом в истории этой модели», — говорится в сообщении на официальном сайте Lada. Там добавили, что всего с начала года реализовано 51 768 автомобилей Lada Vesta нового поколения.
Согласно отчету, продажи автомобилей Lada в России в мае 2024 года выросли на 70,7% по сравнению с маем 2023 года, достигнув 40 813 единиц. За первые пять месяцев 2024 года было реализовано 177 927 автомобилей, что на 53,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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