Происшествия Мать с сыном нашли мертвыми на западе Москвы 10 июня 2024 в 13:23 Размер текста - 17 + По факту обнаружения тел погибших на западе Москвы проводится проверка, заявил источник Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В западном районе Москвы были обнаружены тела женщины и мальчика 16-ти лет. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «На западе Москвы были обнаружены тела 16-летнего мальчика и его матери», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. На данный момент специалисты проводят проверку по факту произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В западном районе Москвы были обнаружены тела женщины и мальчика 16-ти лет. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «На западе Москвы были обнаружены тела 16-летнего мальчика и его матери», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. На данный момент специалисты проводят проверку по факту произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям