Мать с сыном нашли мертвыми на западе Москвы

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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
По факту обнаружения тел погибших на западе Москвы проводится проверка, заявил источник Фото:

В западном районе Москвы были обнаружены тела женщины и мальчика 16-ти лет. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«На западе Москвы были обнаружены тела 16-летнего мальчика и его матери», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. На данный момент специалисты проводят проверку по факту произошедшего.

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В западном районе Москвы были обнаружены тела женщины и мальчика 16-ти лет. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «На западе Москвы были обнаружены тела 16-летнего мальчика и его матери», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. На данный момент специалисты проводят проверку по факту произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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