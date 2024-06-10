Мать с сыном нашли мертвыми на западе Москвы

По факту обнаружения тел погибших на западе Москвы проводится проверка, заявил источник
В западном районе Москвы были обнаружены тела женщины и мальчика 16-ти лет. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«На западе Москвы были обнаружены тела 16-летнего мальчика и его матери», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. На данный момент специалисты проводят проверку по факту произошедшего.
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