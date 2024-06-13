В Курчатовском райсуде Челябинска огласили приговор членам ОПГ, занимающейся изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. Как сообщили URA.RU 13 июня в пресс-службе УФСБ по региону, в группировку входили жители Челябинской и Курганской областей. На четверых они получили 42 года колонии.
«Суд признал виновными четырех жителей Челябинской и Курганской областей в совершении преступлений, предусмотренных различными частями ст. 222 (20 эпизодов), 223 (12 эпизодов) УК РФ (незаконные изготовление, переделка, сбыт, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов). Они приговорены к лишению свободы и отбыванию наказания в колонии общего режима — организатор ОПГ приговорен к 13 годам и штрафу 450 тысяч рублей, другой фигурант дела — к 11 годам и штрафу 350 тысяч рублей, еще двое участников преступной группы — к 9 годам и штрафу в сумме 250 тысяч рублей каждому», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
ОПГ ликвидировали в октябре 2021 года. В операции принимали участие сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из Москвы, Свердловской, Тюменской и Курганской областей. По итогу из незаконного оборота изъято 14 автоматов «Калашникова», три пистолета «Макарова», два револьвера «Наган», самозарядный карабин «Симонова», обрез охотничьего ружья, охотничий карабин «Сайга», мелкокалиберная винтовка, гладкоствольное охотничье ружье, самозарядное огнестрельное устройство, более 800 патронов различного калибра, инструменты для изготовления и переделки огнестрельного оружия. Подпольная мастерская была ликвидирована.
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