Трамп пообещал экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову остановить СВО на Украине

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Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимчиком Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп обсуждал урегулирование конфликта на Украине с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе из РФ Хабибом Нурмагомедовым. Об этом бизнесмен сообщил лично. Он также назвал российского спортсмена одним из своих любимчиков.

«Он сказал, что мы должны прекратить убийства. И это правда. Думаю, я бы смог остановить [этот конфликт]. Сразу после выборов, если я одержу победу, я остановлю [конфликт на Украине]», — заявил Трамп. Об этом он сообщил в интервью youtube-каналу Impaulsive.

Ранее Трамп дал обещание Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине. Об этом экс-президент США заявил после боя спортсмена UFC Ислама Махачева.

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Экс-президент США Дональд Трамп обсуждал урегулирование конфликта на Украине с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе из РФ Хабибом Нурмагомедовым. Об этом бизнесмен сообщил лично. Он также назвал российского спортсмена одним из своих любимчиков. «Он сказал, что мы должны прекратить убийства. И это правда. Думаю, я бы смог остановить [этот конфликт]. Сразу после выборов, если я одержу победу, я остановлю [конфликт на Украине]», — заявил Трамп. Об этом он сообщил в интервью youtube-каналу Impaulsive. Ранее Трамп дал обещание Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине. Об этом экс-президент США заявил после боя спортсмена UFC Ислама Махачева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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