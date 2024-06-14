Трамп пообещал экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову остановить СВО на Украине

14 июня 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимчиком Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-президент США Дональд Трамп обсуждал урегулирование конфликта на Украине с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе из РФ Хабибом Нурмагомедовым. Об этом бизнесмен сообщил лично. Он также назвал российского спортсмена одним из своих любимчиков. «Он сказал, что мы должны прекратить убийства. И это правда. Думаю, я бы смог остановить [этот конфликт]. Сразу после выборов, если я одержу победу, я остановлю [конфликт на Украине]», — заявил Трамп. Об этом он сообщил в интервью youtube-каналу Impaulsive. Ранее Трамп дал обещание Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине. Об этом экс-президент США заявил после боя спортсмена UFC Ислама Махачева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США Дональд Трамп обсуждал урегулирование конфликта на Украине с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе из РФ Хабибом Нурмагомедовым. Об этом бизнесмен сообщил лично. Он также назвал российского спортсмена одним из своих любимчиков. «Он сказал, что мы должны прекратить убийства. И это правда. Думаю, я бы смог остановить [этот конфликт]. Сразу после выборов, если я одержу победу, я остановлю [конфликт на Украине]», — заявил Трамп. Об этом он сообщил в интервью youtube-каналу Impaulsive. Ранее Трамп дал обещание Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине. Об этом экс-президент США заявил после боя спортсмена UFC Ислама Махачева.