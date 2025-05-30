Путин поручил поддержать жителей Белгородской и Курской областей

Президент России Владимир Путин дал указание поддержать граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территориях Белгородской и Курской областей. Об этом он заявил по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
«Обеспечить предоставление гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей, мер поддержки по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости», — говорится в поручении президента. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2025 года.
Кроме того, российский лидер распорядился разработать единые рекомендации по увековечиванию памяти участников СВО. Это также необходимо сделать до 1 сентябр текущего года. Ответственными президент назначил председателя правительства РФ Михаила Мишустина и руководителя администрации президента России Антон Вайно.
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