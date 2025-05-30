Путин поручил поддержать жителей Белгородской и Курской областей

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Выполнить данное поручение необходимо до 1 сентября 2025 года
Выполнить данное поручение необходимо до 1 сентября 2025 года Фото:

Президент России Владимир Путин дал указание поддержать граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территориях Белгородской и Курской областей. Об этом он заявил по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«Обеспечить предоставление гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей, мер поддержки по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости», — говорится в поручении президента. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2025 года.

Кроме того, российский лидер распорядился разработать единые рекомендации по увековечиванию памяти участников СВО. Это также необходимо сделать до 1 сентябр текущего года. Ответственными президент назначил председателя правительства РФ Михаила Мишустина и руководителя администрации президента России Антон Вайно.

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Президент России Владимир Путин дал указание поддержать граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территориях Белгородской и Курской областей. Об этом он заявил по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». «Обеспечить предоставление гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей, мер поддержки по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости», — говорится в поручении президента. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2025 года. Кроме того, российский лидер распорядился разработать единые рекомендации по увековечиванию памяти участников СВО. Это также необходимо сделать до 1 сентябр текущего года. Ответственными президент назначил председателя правительства РФ Михаила Мишустина и руководителя администрации президента России Антон Вайно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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