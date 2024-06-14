В офисе Зеленского захотели позвать Россию на второй саммит по Украине

14 июня 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

В офисе Зеленского заявили, что второй саммит по Украине готовы принять определенное количество стран Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев готов пригласить Россию на второй мирный саммит. По его словам, на будущей конференции диалог будет строиться на основе результатов встречи, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. «Мы не исключаем этого — если страны, разделяющие общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до России, и она не будет диктовать свои условия, а слушать сообщество, можем говорить также и об определенных форматах ее участия», — заявил Жовква. Его слова передает«Политика Страны». Также заместитель руководителя офиса президента Украины добавил, что на данный момент есть определенное количество стран, которое выразило готовность принять у себя будущий саммит. На нем будут вестись обсуждения на основе итогов первой швейцарской мирной конференции. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел на саммит мира в Швейцарию для урегулирования конфликта в стране. В этой конференции примут участие 92 страны и восемь организаций. Это количество государств составляет менее половины от общего числа членов ООН, в которую входят 193 страны. Россия не получила приглашение на данное мероприятие, что вызвало недоумение со стороны официальных лиц РФ, которые критикуют подход Запада к решению конфликта без прямого участия страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев готов пригласить Россию на второй мирный саммит. По его словам, на будущей конференции диалог будет строиться на основе результатов встречи, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. «Мы не исключаем этого — если страны, разделяющие общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до России, и она не будет диктовать свои условия, а слушать сообщество, можем говорить также и об определенных форматах ее участия», — заявил Жовква. Его слова передает«Политика Страны». Также заместитель руководителя офиса президента Украины добавил, что на данный момент есть определенное количество стран, которое выразило готовность принять у себя будущий саммит. На нем будут вестись обсуждения на основе итогов первой швейцарской мирной конференции. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел на саммит мира в Швейцарию для урегулирования конфликта в стране. В этой конференции примут участие 92 страны и восемь организаций. Это количество государств составляет менее половины от общего числа членов ООН, в которую входят 193 страны. Россия не получила приглашение на данное мероприятие, что вызвало недоумение со стороны официальных лиц РФ, которые критикуют подход Запада к решению конфликта без прямого участия страны.