Полиция задержала вооруженного мужчину в Ростове-на-Дону

Полиция задержала мужчину, вооруженного травматом возле одного из ТЦ в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону полиция задержала неизвестного вооруженного мужчину недалеко от торгового центра. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
«Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием. Проводится проверка, устанавливаются очевидцы произошедшего», — написал глава Ростовской области Василий Голубев в своем telegram-канале. Мужчина был отправлен в отделение.
Ранее ряд telegram-каналов писали о выстрелах. Однако в полиции опровергли информацию.
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