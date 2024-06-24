Полиция задержала вооруженного мужчину в Ростове-на-Дону

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Полиция задержала мужчину, вооруженного травматом возле одного из ТЦ в Ростове-на-Дону
Полиция задержала мужчину, вооруженного травматом возле одного из ТЦ в Ростове-на-Дону Фото:

В Ростове-на-Дону полиция задержала неизвестного вооруженного мужчину недалеко от торгового центра. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. 

«Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием. Проводится проверка, устанавливаются очевидцы произошедшего», — написал глава Ростовской области Василий Голубев в своем telegram-канале. Мужчина был отправлен в отделение.

Ранее ряд telegram-каналов писали о выстрелах. Однако в полиции опровергли информацию.

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В Ростове-на-Дону полиция задержала неизвестного вооруженного мужчину недалеко от торгового центра. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.  «Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием. Проводится проверка, устанавливаются очевидцы произошедшего», — написал глава Ростовской области Василий Голубев в своем telegram-канале. Мужчина был отправлен в отделение. Ранее ряд telegram-каналов писали о выстрелах. Однако в полиции опровергли информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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