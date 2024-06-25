Медведев призвал не поддаваться на провокации экстремистов

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поставил перед фракцией новую задачу — не поддаваться на провокации экстремистов и наблюдать за общими настроениями в обществе. Об этом он заявил во время заседания.
«Особое внимание надо уделять настроениям, которые существуют в обществе. Смотреть за проблемами, которые есть. Не допускать, чтобы люди поддавались на провокации экстремистов», — подчеркнул Дмитрий Медведев в ходе заседания с главами регионов-кандидатами на должности секретарей региональных отделений «Единой России». Видео со встречи опубликовано на официальном сайте партии. Медведев также призвал помогать тем, кто пострадал от рук террористов.
Заявление Медведева прозвучало в контексте двойного теракта, который произошел в Дагестане. В Дербенте и Махачкале 23 июня прошла серия нападений на церкви, синагоги и представителей власти, передает 360.ru/ В Республике был объявлен режим КТО. К 24 июня все нападавшие боевики ликвидированы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.