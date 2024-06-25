Медведев призвал не поддаваться на провокации экстремистов

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Дмитрий Медведев призвал не поддаваться на провокации экстремистов и следить за настроениями в обществе
Дмитрий Медведев призвал не поддаваться на провокации экстремистов и следить за настроениями в обществе Фото:

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поставил перед фракцией новую задачу — не поддаваться на провокации экстремистов и наблюдать за общими настроениями в обществе. Об этом он заявил во время заседания.

«Особое внимание надо уделять настроениям, которые существуют в обществе. Смотреть за проблемами, которые есть. Не допускать, чтобы люди поддавались на провокации экстремистов», — подчеркнул Дмитрий Медведев в ходе заседания с главами регионов-кандидатами на должности секретарей региональных отделений «Единой России». Видео со встречи опубликовано на официальном сайте партии. Медведев также призвал помогать тем, кто пострадал от рук террористов. 

Заявление Медведева прозвучало в контексте двойного теракта, который произошел в Дагестане. В Дербенте и Махачкале 23 июня прошла серия нападений на церкви, синагоги и представителей власти, передает 360.ru/ В Республике был объявлен режим КТО. К 24 июня все нападавшие боевики ликвидированы

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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поставил перед фракцией новую задачу — не поддаваться на провокации экстремистов и наблюдать за общими настроениями в обществе. Об этом он заявил во время заседания. «Особое внимание надо уделять настроениям, которые существуют в обществе. Смотреть за проблемами, которые есть. Не допускать, чтобы люди поддавались на провокации экстремистов», — подчеркнул Дмитрий Медведев в ходе заседания с главами регионов-кандидатами на должности секретарей региональных отделений «Единой России». Видео со встречи опубликовано на официальном сайте партии. Медведев также призвал помогать тем, кто пострадал от рук террористов.  Заявление Медведева прозвучало в контексте двойного теракта, который произошел в Дагестане. В Дербенте и Махачкале 23 июня прошла серия нападений на церкви, синагоги и представителей власти, передает 360.ru/ В Республике был объявлен режим КТО. К 24 июня все нападавшие боевики ликвидированы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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