В ХМАО запустят дополнительный авиарейс из Арктической зоны в Екатеринбург

Авиакомпания «РусЛайн» запустит дополнительный авиарейс между Екатеринбургом и Белоярским районом ХМАО, который включен в Арктическую зону. Перелеты будут осуществляться с 17 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе «РусЛайн».
«Авиакомпания „РусЛайн“ с 17 июля 2024 года вводит поздне-вечерние дополнительные рейсы по средам между Белоярским (ХМАО-Югра) и Екатеринбургом. Полеты в аэропорт Кольцово будут выполняться в 20:30 (в обратном направлении в 18:20) до 14 августа этого года включительно на канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 35 минут», — говорится в сообщении.
Решение о введении дополнительного рейса приняли в связи с высоким спросом на перелеты по направлению Екатеринбург — Белоярский. «Увеличении частоты полетов по данному направлению даст возможность жителям ХМАО летом отправиться в Свердловскую область на отдых или для налаживания межрегиональных деловых связей», — отметил замгендиректора «РусЛайн» Андрей Сурядный.
Также с июля рейсы из Белоярского в Москву запустит авиакомпании «Ред Вингс». Самолеты будут летать по четвергам.
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