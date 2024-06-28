В ХМАО запустят дополнительный авиарейс из Арктической зоны в Екатеринбург

«РусЛайн» запустит дополнительный рейс из Арктической зоны ХМАО в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Из Белоярского района ХМАО будет летать дополнительный самолет в Екатеринбург
Из Белоярского района ХМАО будет летать дополнительный самолет в Екатеринбург Фото:

Авиакомпания «РусЛайн» запустит дополнительный авиарейс между Екатеринбургом и Белоярским районом ХМАО, который включен в Арктическую зону. Перелеты будут осуществляться с 17 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе «РусЛайн».

«Авиакомпания „РусЛайн“ с 17 июля 2024 года вводит поздне-вечерние дополнительные рейсы по средам между Белоярским (ХМАО-Югра) и Екатеринбургом. Полеты в аэропорт Кольцово будут выполняться в 20:30 (в обратном направлении в 18:20) до 14 августа этого года включительно на канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 35 минут», — говорится в сообщении.

Решение о введении дополнительного рейса приняли в связи с высоким спросом на перелеты по направлению Екатеринбург — Белоярский. «Увеличении частоты полетов по данному направлению даст возможность жителям ХМАО летом отправиться в Свердловскую область на отдых или для налаживания межрегиональных деловых связей», — отметил замгендиректора «РусЛайн» Андрей Сурядный.

Также с июля рейсы из Белоярского в Москву запустит авиакомпании «Ред Вингс». Самолеты будут летать по четвергам.

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Авиакомпания «РусЛайн» запустит дополнительный авиарейс между Екатеринбургом и Белоярским районом ХМАО, который включен в Арктическую зону. Перелеты будут осуществляться с 17 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе «РусЛайн». «Авиакомпания „РусЛайн“ с 17 июля 2024 года вводит поздне-вечерние дополнительные рейсы по средам между Белоярским (ХМАО-Югра) и Екатеринбургом. Полеты в аэропорт Кольцово будут выполняться в 20:30 (в обратном направлении в 18:20) до 14 августа этого года включительно на канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 35 минут», — говорится в сообщении. Решение о введении дополнительного рейса приняли в связи с высоким спросом на перелеты по направлению Екатеринбург — Белоярский. «Увеличении частоты полетов по данному направлению даст возможность жителям ХМАО летом отправиться в Свердловскую область на отдых или для налаживания межрегиональных деловых связей», — отметил замгендиректора «РусЛайн» Андрей Сурядный. Также с июля рейсы из Белоярского в Москву запустит авиакомпании «Ред Вингс». Самолеты будут летать по четвергам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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