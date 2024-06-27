Польша начала готовиться к войне с Россией

Вооруженные силы Польши предложили гражданам программу «Каникулы с армией», чтобы подготовиться к конфликту с Россией. Об этом пишет агентство Associated Press.
«Польша проводит „Каникулы с армией“ для поиска солдат. Страна готовит своих граждан к потенциальному конфликту с Россией», — говорится в материале.
В программе могут участвовать люди с 18 до 35 лет, обучение длится 28 дней без увольнительных и проходит летом. В конце обучения человек дает солдатскую присягу. После такого курса рекрут может уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне. Цель «Каникул с армией» — это пополнить ВС Польши, численность которых составляет около 198 тысяч военных.
До этого аналитики заявили, что Европе не хватит солдат на случай войны с Россией. Дело в том, что численность ВС в европейских странах за последние несколько лет заметно сократилась, сообщала газета Financial Times.
Российская сторона не раз говорила, что не собирается воевать с Европой после конца конфликта на Украине, как того ожидают на Западе. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что европейские лидеры специально запугивают население такими заявлениями «исключительно для того, чтобы выбивать деньги», сообщает 360.ru.
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