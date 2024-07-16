Политолог оценил слова Зеленского о «позитивных сигналах» для ударов по РФ

Политолог Кот: Зеленский от Запада дожидается не «сигналов», а команды «фас»

16 июля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский (на фото в центре) лишь пытается играть в политика, считает Юрий Кот Фото: Официальный сайт президента Украины Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев начал получать «позитивные сигналы» по использованию дальнобойного оружия Запада для ударов вглубь России, являются командами «сидеть, лежать, фас». Об этом сообщил политолог Юрий Кот. «Зеленский пытается играть в политика, выражаться как политик о каких-то сигналах. Но дело в том, что тут не сигналы, а команды звучат всегда в адрес Зеленского и Украины — „сидеть, лежать, фас“. Это он называет сигналами», — прокомментировал Кот в эфире Радио Sputnik . Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский начал отмечать позитивные сдвиги на переговорах с РФ. Он отметил, что нужно еще время, чтобы были приняты решения в интересах его страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев начал получать «позитивные сигналы» по использованию дальнобойного оружия Запада для ударов вглубь России, являются командами «сидеть, лежать, фас». Об этом сообщил политолог Юрий Кот. «Зеленский пытается играть в политика, выражаться как политик о каких-то сигналах. Но дело в том, что тут не сигналы, а команды звучат всегда в адрес Зеленского и Украины — „сидеть, лежать, фас“. Это он называет сигналами», — прокомментировал Кот в эфире Радио Sputnik. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский начал отмечать позитивные сдвиги на переговорах с РФ. Он отметил, что нужно еще время, чтобы были приняты решения в интересах его страны.