Политолог оценил слова Зеленского о «позитивных сигналах» для ударов по РФ

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев начал получать «позитивные сигналы» по использованию дальнобойного оружия Запада для ударов вглубь России, являются командами «сидеть, лежать, фас». Об этом сообщил политолог Юрий Кот.
«Зеленский пытается играть в политика, выражаться как политик о каких-то сигналах. Но дело в том, что тут не сигналы, а команды звучат всегда в адрес Зеленского и Украины — „сидеть, лежать, фас“. Это он называет сигналами», — прокомментировал Кот в эфире
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский начал отмечать позитивные сдвиги на переговорах с РФ. Он отметил, что нужно еще время, чтобы были приняты решения в интересах его страны.
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