Политолог оценил слова Зеленского о «позитивных сигналах» для ударов по РФ

Политолог Кот: Зеленский от Запада дожидается не «сигналов», а команды «фас»
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Генерал ВСУ Александр Сырский и Зеленский. stock , зеленский владимир,  stock, Сырский Александр
Владимир Зеленский (на фото в центре) лишь пытается играть в политика, считает Юрий Кот Фото:

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев начал получать «позитивные сигналы» по использованию дальнобойного оружия Запада для ударов вглубь России, являются командами «сидеть, лежать, фас». Об этом сообщил политолог Юрий Кот.

«Зеленский пытается играть в политика, выражаться как политик о каких-то сигналах. Но дело в том, что тут не сигналы, а команды звучат всегда в адрес Зеленского и Украины — „сидеть, лежать, фас“. Это он называет сигналами», — прокомментировал Кот в эфире Радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский начал отмечать позитивные сдвиги на переговорах с РФ. Он отметил, что нужно еще время, чтобы были приняты решения в интересах его страны.

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Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев начал получать «позитивные сигналы» по использованию дальнобойного оружия Запада для ударов вглубь России, являются командами «сидеть, лежать, фас». Об этом сообщил политолог Юрий Кот. «Зеленский пытается играть в политика, выражаться как политик о каких-то сигналах. Но дело в том, что тут не сигналы, а команды звучат всегда в адрес Зеленского и Украины — „сидеть, лежать, фас“. Это он называет сигналами», — прокомментировал Кот в эфире Радио Sputnik. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский начал отмечать позитивные сдвиги на переговорах с РФ. Он отметил, что нужно еще время, чтобы были приняты решения в интересах его страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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