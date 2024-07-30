Член СПЧ Меркачева оценила пропажу из СИЗО шестерых осужденных за фейки об армии

Из колоний и СИЗО пропало несколько известных осужденных по делам о госизмене, фейках про российскую армию и экстремизме, среди которых: Лилия Чанышева (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), Олег Орлов (признан Минюстом иноагентом) и Илья Яшин (признан Минюстом иноагентом). Об этом сообщила член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. Она также заявила, что не располагает информацией об их местонахождении и допустила обмен или помилование.
«Не имею никакой информации, и ее никто не предоставит по запросу. О передвижениях заключенных не сообщают по закону. Они сами могут об этом рассказать, добравшись до пункта назначения», — сообщила Меркачева. Об этом член СПЧ заявила в своем telegram-канале.
Она также отметила возможность группового обмена или помилования. Меркачева подчеркнула, что в случае с некоторыми осужденными вероятность помилования крайне мала, так как они не обращались с прошением о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее бывший координатор уфимского штаба Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Лилия Чанышева написала ходатайство о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина. Она заявила, что выплатила штраф в 400 тысяч рублей и отсидела в тюрьме уже 3,5 года, поэтому просит освободить ее от дальнейшего отбывания срока.
*Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом
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