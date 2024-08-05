«Лаборатория Касперского» обнаружила в Android вирус, следящий за россиянами

05 августа 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Для кибершпионажа за пользователями Android в России используется троян LianSpy Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Android-устройствах обнаружен вирус типа «Троян», LianSpy, который используется для кибершпионажа за российскими пользователями. Вирус нашли специалисты «Лаборатории Касперского». «Специалисты „Лаборатории Касперского“ обнаружили троян, который используется для кибершпионажа, нацеленного на владельцев Android-устройств в России. Ему присвоили название LianSpy», — сообщили в «Ведомостях». Шпионаж за россиянами через этот вирус мог начаться еще в 2021 году, однако он носил не массовый, а точечный характер: специалисты выявили около 10 целей. Ранее в сети появился новый троян «Антидот» на Android, который похищает учетные данные и переписки. Вредоносное приложение маскируется под обновление магазина Google Play. «Антидот» запускает удаленный доступ к устройствам, записывает нажатия клавиш и любую активность на экране. Об этом заявляет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Android-устройствах обнаружен вирус типа «Троян», LianSpy, который используется для кибершпионажа за российскими пользователями. Вирус нашли специалисты «Лаборатории Касперского». «Специалисты „Лаборатории Касперского“ обнаружили троян, который используется для кибершпионажа, нацеленного на владельцев Android-устройств в России. Ему присвоили название LianSpy», — сообщили в «Ведомостях». Шпионаж за россиянами через этот вирус мог начаться еще в 2021 году, однако он носил не массовый, а точечный характер: специалисты выявили около 10 целей. Ранее в сети появился новый троян «Антидот» на Android, который похищает учетные данные и переписки. Вредоносное приложение маскируется под обновление магазина Google Play. «Антидот» запускает удаленный доступ к устройствам, записывает нажатия клавиш и любую активность на экране. Об этом заявляет «Национальная служба новостей».