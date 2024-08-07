В Госдуме задумали тестировать артистов на алкоголь и наркотики

Депутат Хамзаев: артистов нужно проверять на алкоголь и наркотики до концерта

07 августа 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

Хамзаев предложил запрещать артистам выступать, если они выйдут на сцену в состоянии наркотического или алкогольного опьянение Фото: Пресс-служба Госдумы В Госдуме выдвинули инициативу по проверке артистов на факт состояния алкогольного или наркотического опьянения в моменты их выступления на сцене. Об этом сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Нужно запретить звездам эстрады, певцам, шоуменам публично выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — заявил Хамзаев, егно слвоа передает РИА Новости. Он добавил, что процедуру тестирования на наличие алкоголя и наркотиков в организме артистов нужно ввести на концертах, численность людей на которых превышает 500 человек. Подобное тестирование должно быть неукоснительным требованием, заявил Хамзаев. По его словам, для артистов нужно ужесточить ответственность за появление на сцене под алкоголем или наркотиками, вплоть до запрета их выступлений. Ранее певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова) в Красноярске на Дне металлурга, о словам зрителей, выступила в нетрезвом состоянии. Она нецензурно выражалась в микрофон и трогала себя за интимные места, при этом на концерте присутствовали дети от 12 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме выдвинули инициативу по проверке артистов на факт состояния алкогольного или наркотического опьянения в моменты их выступления на сцене. Об этом сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Нужно запретить звездам эстрады, певцам, шоуменам публично выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — заявил Хамзаев, егно слвоа передает РИА Новости. Он добавил, что процедуру тестирования на наличие алкоголя и наркотиков в организме артистов нужно ввести на концертах, численность людей на которых превышает 500 человек. Подобное тестирование должно быть неукоснительным требованием, заявил Хамзаев. По его словам, для артистов нужно ужесточить ответственность за появление на сцене под алкоголем или наркотиками, вплоть до запрета их выступлений. Ранее певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова) в Красноярске на Дне металлурга, о словам зрителей, выступила в нетрезвом состоянии. Она нецензурно выражалась в микрофон и трогала себя за интимные места, при этом на концерте присутствовали дети от 12 лет.