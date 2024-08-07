ЦБ оценил, когда снизится инфляция до 4%

Снижение инфляции до 4% произойдет к концу 2025 года. Об этом сообщил Банк Росси. По информации регулятора, уровень инфляции будет меняться медленнее, чем ожидал ЦБ.
«Снижение инфляции к цели будет происходить несколько медленнее, чем ожидалось ранее, но будет завершено к концу 2025 года», — заявлено в резюме обсуждения ключевой ставки. Согласно оценке ЦБ, в 2024 году инфляция составит 6,5-7%, но уже в 2025 году она снизится до 4-4,5%, где и будет находиться в дальнейшем.
Регулятор также пересмотрел прогноз роста российской экономики. Согласно заявлению, в 2024 году экономика страны вырастет на 3,5-4%, однако на следующий год рост составит всего 0,5-1,5%.
Ранее в РФ произошло повышение ключевой ставки до 18%. Данное повышение в ЦБ связали с ускорением инфляции.
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