ЦБ оценил, когда снизится инфляция до 4%

ЦБ: инфляция снизится до 4% в 2025 году
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Инфляция в стране достигнет 4% в 2025 году, заявил ЦБ
Инфляция в стране достигнет 4% в 2025 году, заявил ЦБ Фото:

Снижение инфляции до 4% произойдет к концу 2025 года. Об этом сообщил Банк Росси. По информации регулятора, уровень инфляции будет меняться медленнее, чем ожидал ЦБ.

«Снижение инфляции к цели будет происходить несколько медленнее, чем ожидалось ранее, но будет завершено к концу 2025 года», — заявлено в резюме обсуждения ключевой ставки. Согласно оценке ЦБ, в 2024 году инфляция составит 6,5-7%, но уже в 2025 году она снизится до 4-4,5%, где и будет находиться в дальнейшем.

Регулятор также пересмотрел прогноз роста российской экономики. Согласно заявлению, в 2024 году экономика страны вырастет на 3,5-4%, однако на следующий год рост составит всего 0,5-1,5%.

Ранее в РФ произошло повышение ключевой ставки до 18%. Данное повышение в ЦБ связали с ускорением инфляции.

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Снижение инфляции до 4% произойдет к концу 2025 года. Об этом сообщил Банк Росси. По информации регулятора, уровень инфляции будет меняться медленнее, чем ожидал ЦБ. «Снижение инфляции к цели будет происходить несколько медленнее, чем ожидалось ранее, но будет завершено к концу 2025 года», — заявлено в резюме обсуждения ключевой ставки. Согласно оценке ЦБ, в 2024 году инфляция составит 6,5-7%, но уже в 2025 году она снизится до 4-4,5%, где и будет находиться в дальнейшем. Регулятор также пересмотрел прогноз роста российской экономики. Согласно заявлению, в 2024 году экономика страны вырастет на 3,5-4%, однако на следующий год рост составит всего 0,5-1,5%. Ранее в РФ произошло повышение ключевой ставки до 18%. Данное повышение в ЦБ связали с ускорением инфляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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