Shot: москвичка пыталась поджечь спящего мужа после ссоры

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В Москве женщина попыталась поджечь мужа, который спал
В Москве женщина попыталась поджечь мужа, который спал Фото:

Жительница Москвы из-за обиды попыталась поджечь своего мужа. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Около 11 часов вечера женщина в порыве обиды начала жечь футболку, а потом бросила ее на коврик у кровати, где спал муж», — передает telegram-канал. После того как женщина исполнила задуманное, она решила сбежать через окно.

По информации Shot, накануне соседи слышали ссору супругов, после попытки поджога они быстро почувствовали запах гари и вызвали пожарных. После приезда сотрудников выяснилось, что футболка не загорелась, в помещении было лишь небольшое задымление. Мужчина не пострадал, а его жена находится в больнице с травмами спины и грудной клетки, ей грозит срок за покушение на убийство.

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Жительница Москвы из-за обиды попыталась поджечь своего мужа. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Около 11 часов вечера женщина в порыве обиды начала жечь футболку, а потом бросила ее на коврик у кровати, где спал муж», — передает telegram-канал. После того как женщина исполнила задуманное, она решила сбежать через окно. По информации Shot, накануне соседи слышали ссору супругов, после попытки поджога они быстро почувствовали запах гари и вызвали пожарных. После приезда сотрудников выяснилось, что футболка не загорелась, в помещении было лишь небольшое задымление. Мужчина не пострадал, а его жена находится в больнице с травмами спины и грудной клетки, ей грозит срок за покушение на убийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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