Shot: москвичка пыталась поджечь спящего мужа после ссоры

Жительница Москвы из-за обиды попыталась поджечь своего мужа. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Около 11 часов вечера женщина в порыве обиды начала жечь футболку, а потом бросила ее на коврик у кровати, где спал муж», — передает telegram-канал. После того как женщина исполнила задуманное, она решила сбежать через окно.
По информации Shot, накануне соседи слышали ссору супругов, после попытки поджога они быстро почувствовали запах гари и вызвали пожарных. После приезда сотрудников выяснилось, что футболка не загорелась, в помещении было лишь небольшое задымление. Мужчина не пострадал, а его жена находится в больнице с травмами спины и грудной клетки, ей грозит срок за покушение на убийство.
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