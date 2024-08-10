ВСУ сменили тактику боя, срочники ВС РФ отразили атаки: что происходит на границе с Курской областью

Коц: ВСУ сменили тактику в Курской области

11 августа 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Срочники отразили атаку ВСУ в Курской области без потерь Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины сменили тактику поведения в Курской области. Об этом сообщил военкор Александр Коц. По его словам, украинские солдаты пытаются обойти населенные пункты, не ввязываясь в бои. Подробнее о маневрах ВСУ и ситуации на границе с Курской областью — в материале URA.RU. ВСУ сменили тактику Военный корреспондент Александр Коц поделился в своем телеграм-канале наблюдениями о ситуации в Курской области. Он отметил, что украинские военные избегают городских боев, пытаясь обойти Суджу и Коренево с флангов. «Пока ВСУ ничего не удается, кроме действий малых маневренных групп. Несколько украинцев выскакивают на дороги, ведущие к селам, и обозначают свое присутствие, но основные силы за ними не идут», — сообщил Коц. Журналист также указал на быстрый отход украинских военных из Мартыновки после столкновения с российскими резервами. Коц упомянул, что в Коренево противника нет, об этом ему сообщили волонтеры, которые эвакуировали местных жителей. Однако украинские дроны продолжают летать вблизи трассы из Курска в Рыльск, хотя транспорт пока не атакуют. «Вчера в Рыльском районе было 8 прилетов 'Хаймарса'. Активно работает авиация — самолеты и вертолеты, а также российская ПВО», — добавил Коц в своем сообщении. Детали подготовки ВСУ к атаке на Курскую область Командир спецназа «АХМАТ» Апти Алаудинов заявил о переброске украинских войск с белорусской границы в Курскую область. Он утверждает, что ВСУ оставили свои позиции на других направлениях для провокации в указанном регионе. «[Киев] стянул все свои силы с белорусской границы», — сообщил Алаудинов, как передает РИА Новости. Он также отметил, что украинские войска были стянуты и с других направлений. В дополнение к этому, Алаудинов информировал о том, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Мартыновка под Суджей. «Наши подразделения при поддержке спецназа 'Ахмат' сегодня с утра зачистили населенный пункт Мартыновка», — заявил он в своем telegram-канале, подчеркнув, что ВС РФ взяли населенный пункт под полный контроль. Срочники отразили атаку ВСУ в Курской области Солдаты-срочники российской армии успешно отразили атаки украинской стороны в приграничном районе Курской области без потерь. Об этом сообщил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев, подчеркнув необходимость присутствия срочников на границе. «ВСУ начали прорыв в Курскую область 6 августа. В ночь с 9 на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим КТО», — сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), указывая на важность этих мер для обеспечения безопасности граждан. В Курской области за ночь средствами ПВО было сбито 26 украинских беспилотников. Гурулев также затронул тему отступления украинских войск и выразил сомнение в действиях их командиров. В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин поддержал мнение Гурулева, подчеркнув, что военные принимают присягу и обучаются защищать страну в рамках своей службы. Что происходит в Курской области На приграничную с Украиной территорию Курской области ВСУ напали 6 августа. В результате чего в регионе развернулись боевые действия. К ликвидации украинских диверсантов присоединилась Росгвардия. Бойцы выполняют задачи по поиску и уничтожению военных ВСУ, а также защищают важные объекты, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины сменили тактику поведения в Курской области. Об этом сообщил военкор Александр Коц. По его словам, украинские солдаты пытаются обойти населенные пункты, не ввязываясь в бои. Подробнее о маневрах ВСУ и ситуации на границе с Курской областью — в материале URA.RU. Военный корреспондент Александр Коц поделился в своем телеграм-канале наблюдениями о ситуации в Курской области. Он отметил, что украинские военные избегают городских боев, пытаясь обойти Суджу и Коренево с флангов. «Пока ВСУ ничего не удается, кроме действий малых маневренных групп. Несколько украинцев выскакивают на дороги, ведущие к селам, и обозначают свое присутствие, но основные силы за ними не идут», — сообщил Коц. Журналист также указал на быстрый отход украинских военных из Мартыновки после столкновения с российскими резервами. Коц упомянул, что в Коренево противника нет, об этом ему сообщили волонтеры, которые эвакуировали местных жителей. Однако украинские дроны продолжают летать вблизи трассы из Курска в Рыльск, хотя транспорт пока не атакуют. «Вчера в Рыльском районе было 8 прилетов 'Хаймарса'. Активно работает авиация — самолеты и вертолеты, а также российская ПВО», — добавил Коц в своем сообщении. Командир спецназа «АХМАТ» Апти Алаудинов заявил о переброске украинских войск с белорусской границы в Курскую область. Он утверждает, что ВСУ оставили свои позиции на других направлениях для провокации в указанном регионе. «[Киев] стянул все свои силы с белорусской границы», — сообщил Алаудинов, как передает РИА Новости. Он также отметил, что украинские войска были стянуты и с других направлений. В дополнение к этому, Алаудинов информировал о том, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Мартыновка под Суджей. «Наши подразделения при поддержке спецназа 'Ахмат' сегодня с утра зачистили населенный пункт Мартыновка», — заявил он в своем telegram-канале, подчеркнув, что ВС РФ взяли населенный пункт под полный контроль. Солдаты-срочники российской армии успешно отразили атаки украинской стороны в приграничном районе Курской области без потерь. Об этом сообщил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев, подчеркнув необходимость присутствия срочников на границе. «ВСУ начали прорыв в Курскую область 6 августа. В ночь с 9 на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим КТО», — сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), указывая на важность этих мер для обеспечения безопасности граждан. В Курской области за ночь средствами ПВО было сбито 26 украинских беспилотников. Гурулев также затронул тему отступления украинских войск и выразил сомнение в действиях их командиров. В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин поддержал мнение Гурулева, подчеркнув, что военные принимают присягу и обучаются защищать страну в рамках своей службы. На приграничную с Украиной территорию Курской области ВСУ напали 6 августа. В результате чего в регионе развернулись боевые действия. К ликвидации украинских диверсантов присоединилась Росгвардия. Бойцы выполняют задачи по поиску и уничтожению военных ВСУ, а также защищают важные объекты, передает 360.ru.