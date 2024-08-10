10 августа 2024

Следствие ищет активы арестованных генералов Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Неподтвержденные доходы арестованных конфискуют в пользу государства Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Следователи в рамках уголовных дел в отношении арестованных за коррупцию генералов Минобороны РФ устанавливает местонахождение недвижимости и банковских счетов. Если выяснится, что активы были приобретены на неподтвержденные доходы, то их обратят в доход государства.

«Устанавливается законность приобретения недвижимости и активов не только самими обвиняемыми, но и их родственников и знакомых. Если расходы арестованных генералов превышали доходы, то добытые преступным путем активы конфискуют в пользу государства», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что в данный момент расследуется ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных офицеров, генералов Минобороны РФ. В 2024 году в военном ведомстве начались проверки, которые выявили нарушения, связанные с коррупцией высокопоставленных военных.

За полгода были возбуждены дела в отношении экс-замминистра Тимура Иванова, главного кадровика Юрия Кузнецова, бывшего командующего 58-й армией ЮВО Ивана Попова и замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Суд ранее законно арестовал четыре счета в банке экс-заместителя министра обороны Иванова и его семьи. Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о коррупции. А родовое поместье Иванова могут снести, так как здание оказалось самостроем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи в рамках уголовных дел в отношении арестованных за коррупцию генералов Минобороны РФ устанавливает местонахождение недвижимости и банковских счетов. Если выяснится, что активы были приобретены на неподтвержденные доходы, то их обратят в доход государства. «Устанавливается законность приобретения недвижимости и активов не только самими обвиняемыми, но и их родственников и знакомых. Если расходы арестованных генералов превышали доходы, то добытые преступным путем активы конфискуют в пользу государства», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что в данный момент расследуется ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных офицеров, генералов Минобороны РФ. В 2024 году в военном ведомстве начались проверки, которые выявили нарушения, связанные с коррупцией высокопоставленных военных. За полгода были возбуждены дела в отношении экс-замминистра Тимура Иванова, главного кадровика Юрия Кузнецова, бывшего командующего 58-й армией ЮВО Ивана Попова и замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Суд ранее законно арестовал четыре счета в банке экс-заместителя министра обороны Иванова и его семьи. Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о коррупции. А родовое поместье Иванова могут снести, так как здание оказалось самостроем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...