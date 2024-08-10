Следствие ищет активы арестованных генералов Минобороны

11 августа 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Неподтвержденные доходы арестованных конфискуют в пользу государства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Следователи в рамках уголовных дел в отношении арестованных за коррупцию генералов Минобороны РФ устанавливает местонахождение недвижимости и банковских счетов. Если выяснится, что активы были приобретены на неподтвержденные доходы, то их обратят в доход государства. «Устанавливается законность приобретения недвижимости и активов не только самими обвиняемыми, но и их родственников и знакомых. Если расходы арестованных генералов превышали доходы, то добытые преступным путем активы конфискуют в пользу государства», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что в данный момент расследуется ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных офицеров, генералов Минобороны РФ. В 2024 году в военном ведомстве начались проверки, которые выявили нарушения, связанные с коррупцией высокопоставленных военных. За полгода были возбуждены дела в отношении экс-замминистра Тимура Иванова, главного кадровика Юрия Кузнецова, бывшего командующего 58-й армией ЮВО Ивана Попова и замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Суд ранее законно арестовал четыре счета в банке экс-заместителя министра обороны Иванова и его семьи. Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о коррупции. А родовое поместье Иванова могут снести, так как здание оказалось самостроем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи в рамках уголовных дел в отношении арестованных за коррупцию генералов Минобороны РФ устанавливает местонахождение недвижимости и банковских счетов. Если выяснится, что активы были приобретены на неподтвержденные доходы, то их обратят в доход государства. «Устанавливается законность приобретения недвижимости и активов не только самими обвиняемыми, но и их родственников и знакомых. Если расходы арестованных генералов превышали доходы, то добытые преступным путем активы конфискуют в пользу государства», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что в данный момент расследуется ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных офицеров, генералов Минобороны РФ. В 2024 году в военном ведомстве начались проверки, которые выявили нарушения, связанные с коррупцией высокопоставленных военных. За полгода были возбуждены дела в отношении экс-замминистра Тимура Иванова, главного кадровика Юрия Кузнецова, бывшего командующего 58-й армией ЮВО Ивана Попова и замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Суд ранее законно арестовал четыре счета в банке экс-заместителя министра обороны Иванова и его семьи. Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о коррупции. А родовое поместье Иванова могут снести, так как здание оказалось самостроем.