Кадыров призвал «уничтожать безбожников», запретивших православие на Украине

Запретивших УПЦ на Украине надо «уничтожать», потому что у них нет ничего «человеческого», у них нет веры, они — «безбожники». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Это [запрет УПЦ на Украине] маразм. Даже шайтан не может придумать такого, не только человек. Из-за этого их надо уничтожать, у них нет веры <...> Эти украинские шайтаны, которые исполняют там, они безбожники», — сказал Рамзан Кадыров в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его telegram-канале.
Кадыров добавил, что запрет УПЦ направлен на ухудшение состояния России в угоду интересам Запада. Этот шаг украинских властей лишний раз доказывает, что переговоры с ними вести не надо, подчеркнул глава Чечни. России следует не останавливать СВО, а довести ее до конца. «Я не хочу так оставить это и не хочу остановиться на каком-то этапе там. Я хочу закончить это все, раз и навсегда», — заключил Кадыров.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский утвердил закон, который запрещает деятельность канонической УПЦ. По заявлению украинского лидера, законопроект укрепит украинскую духовную независимость.
За проект этого закона проголосовали 265 депутатов Верховной Рады. Также его одобрил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
УПЦ является самой крупной по числу духовенства и монастырей и второй по числу приверженцев православной церковью на Украине. Это — единственная легитимная в каноническом отношении украинская православная церковь. Гонения УПЦ и ее священников начались еще в 2022 году с целью выявить след «антиукраинской деятельности».
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