Гросси сообщил, что возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС

26 августа 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Гросси лично возглавит миссию на Курскую АЭС, чтобы независимо оценить ситуацию Фото: Dean Calma / IAEA новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что возглавит миссию агентства в оценке ситуации на Курской АЭС в Курчатове. Ранее на станцию была совершена попытка атаки. «Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курскую атомную электростанцию в Российской Федерации», — заявил Гросси, его слова приводятся на сайте агентства. Он также отметил, что МАГАТЭ будет проводить независимую оценку ситуации, которая разворачивается на Курской АЭС. Атака на Курскую АЭС в Курчатове произошла 22 августа. Она была совершена при помощи беспилотника. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от представителей МАГАТЭ срочной реакции на удары дронами-камикадзе по АЭС в Курской области. Кроме того, она назвала произошедшее актом ядерного терроризма с украинской стороны, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что возглавит миссию агентства в оценке ситуации на Курской АЭС в Курчатове. Ранее на станцию была совершена попытка атаки. «Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курскую атомную электростанцию в Российской Федерации», — заявил Гросси, его слова приводятся на сайте агентства. Он также отметил, что МАГАТЭ будет проводить независимую оценку ситуации, которая разворачивается на Курской АЭС. Атака на Курскую АЭС в Курчатове произошла 22 августа. Она была совершена при помощи беспилотника. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от представителей МАГАТЭ срочной реакции на удары дронами-камикадзе по АЭС в Курской области. Кроме того, она назвала произошедшее актом ядерного терроризма с украинской стороны, передает RT.