Гросси сообщил, что возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что возглавит миссию агентства в оценке ситуации на Курской АЭС в Курчатове. Ранее на станцию была совершена попытка атаки.
«Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курскую атомную электростанцию в Российской Федерации», — заявил Гросси, его слова приводятся на сайте агентства. Он также отметил, что МАГАТЭ будет проводить независимую оценку ситуации, которая разворачивается на Курской АЭС.
Атака на Курскую АЭС в Курчатове произошла 22 августа. Она была совершена при помощи беспилотника. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от представителей МАГАТЭ срочной реакции на удары дронами-камикадзе по АЭС в Курской области. Кроме того, она назвала произошедшее актом ядерного терроризма с украинской стороны, передает RT.
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что возглавит миссию агентства в оценке ситуации на Курской АЭС в Курчатове. Ранее на станцию была совершена попытка атаки. «Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курскую атомную электростанцию в Российской Федерации», — заявил Гросси, его слова приводятся на сайте агентства. Он также отметил, что МАГАТЭ будет проводить независимую оценку ситуации, которая разворачивается на Курской АЭС. Атака на Курскую АЭС в Курчатове произошла 22 августа. Она была совершена при помощи беспилотника. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от представителей МАГАТЭ срочной реакции на удары дронами-камикадзе по АЭС в Курской области. Кроме того, она назвала произошедшее актом ядерного терроризма с украинской стороны, передает RT.