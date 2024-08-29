Путин поздравил президента Монголии с годовщиной победы над Японией

Путин поздравил Хурэлсуха с 85-ой годовщиной победы над японскими милитаристами
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин поздравил монгольский народ с годовщиной победы над японским милитаризмом
Президент России Владимир Путин поздравил монгольский народ с годовщиной победы над японским милитаризмом Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха с 85-летием победы советских и монгольских войск над японцами на реке Халхин-гол. Об этом сообщили в Кремле.

«В наших странах свято чтят память воинов Красной Армии и Монгольской народно-революционной армии, которые плечом к плечу сражались с захватчиками и ценой огромных жертв отстояли независимость Монгольского государства», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что традиции дружбы и взаимовыручки представляют из себя надежную основу дальнейшего развития отношений между двумя странами. Глава российского государства пожелал Ухнагийн Хурэлсуху крепкого здоровья и успехов, а монгольскому народу — счастья и процветания.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин 3 сентября по приглашению Ухнагийна Хурэлсуха посетит Монголию с официальным визитом. Предполагается участие российского лидера в торжественных мероприятиях по случаю 85-й годовщины победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

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Президент России Владимир Путин поздравил президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха с 85-летием победы советских и монгольских войск над японцами на реке Халхин-гол. Об этом сообщили в Кремле. «В наших странах свято чтят память воинов Красной Армии и Монгольской народно-революционной армии, которые плечом к плечу сражались с захватчиками и ценой огромных жертв отстояли независимость Монгольского государства», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. Путин отметил, что традиции дружбы и взаимовыручки представляют из себя надежную основу дальнейшего развития отношений между двумя странами. Глава российского государства пожелал Ухнагийн Хурэлсуху крепкого здоровья и успехов, а монгольскому народу — счастья и процветания. Ранее в Кремле сообщили, что Путин 3 сентября по приглашению Ухнагийна Хурэлсуха посетит Монголию с официальным визитом. Предполагается участие российского лидера в торжественных мероприятиях по случаю 85-й годовщины победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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