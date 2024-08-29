Путин поздравил президента Монголии с годовщиной победы над Японией

Президент России Владимир Путин поздравил президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха с 85-летием победы советских и монгольских войск над японцами на реке Халхин-гол. Об этом сообщили в Кремле.
«В наших странах свято чтят память воинов Красной Армии и Монгольской народно-революционной армии, которые плечом к плечу сражались с захватчиками и ценой огромных жертв отстояли независимость Монгольского государства», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил, что традиции дружбы и взаимовыручки представляют из себя надежную основу дальнейшего развития отношений между двумя странами. Глава российского государства пожелал Ухнагийн Хурэлсуху крепкого здоровья и успехов, а монгольскому народу — счастья и процветания.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин 3 сентября по приглашению Ухнагийна Хурэлсуха посетит Монголию с официальным визитом. Предполагается участие российского лидера в торжественных мероприятиях по случаю 85-й годовщины победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
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