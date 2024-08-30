«Я родился в тракторе»: лучшие фотомоменты из жизни Александра Лукашенко

Александру Лукашенко исполнилось 70 лет

30 августа 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Сосед Лукашенко из агрогородка Александрия рассказал, что тот является простым человеком и готов каждому прийти на помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главе Белоруссии Александру Лукашенко исполняется 70 лет. В связи с юбилеем его сосед из агрогородка Александрия Геннадий Николаенко рассказал, что тот всегда готов прийти на помощь. Кроме того, он сообщил, что в городок в 2018 году президент приезжал вместе с главой РФ Владимиром Путиным, они прокатились на автомобиле ГАЗ-69 и посетили целебный родник. Лучшие моменты из жизни Лукашенко — в материале URA.RU. Новость по теме Александру Лукашенко — 70 лет: самые яркие цитаты белорусского президента. Фото В честь 70-летнего юбилея президента Белоруссии Путин наградил его высшей государственной наградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В указе подчеркиваются выдающиеся заслуги Лукашенко в укреплении союзнических отношений и стратегического партнерства между двумя странами. Также Владимир Путин охарактеризовал белорусского лидера как мудрого политика с высоким авторитетом и истинного патриота своей страны. Российский президент выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-белорусского сотрудничества и пожелал Александру Лукашенко здоровья и благополучия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главе Белоруссии Александру Лукашенко исполняется 70 лет. В связи с юбилеем его сосед из агрогородка Александрия Геннадий Николаенко рассказал, что тот всегда готов прийти на помощь. Кроме того, он сообщил, что в городок в 2018 году президент приезжал вместе с главой РФ Владимиром Путиным, они прокатились на автомобиле ГАЗ-69 и посетили целебный родник. Лучшие моменты из жизни Лукашенко — в материале URA.RU. В честь 70-летнего юбилея президента Белоруссии Путин наградил его высшей государственной наградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В указе подчеркиваются выдающиеся заслуги Лукашенко в укреплении союзнических отношений и стратегического партнерства между двумя странами. Также Владимир Путин охарактеризовал белорусского лидера как мудрого политика с высоким авторитетом и истинного патриота своей страны. Российский президент выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-белорусского сотрудничества и пожелал Александру Лукашенко здоровья и благополучия.