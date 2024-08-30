«Я родился в тракторе»: лучшие фотомоменты из жизни Александра Лукашенко

Александру Лукашенко исполнилось 70 лет
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Сосед Лукашенко из агрогородка Александрия рассказал, что тот является простым человеком и готов каждому прийти на помощь Фото:

Главе Белоруссии Александру Лукашенко исполняется 70 лет. В связи с юбилеем его сосед из агрогородка Александрия Геннадий Николаенко рассказал, что тот всегда готов прийти на помощь. Кроме того, он сообщил, что в городок в 2018 году президент приезжал вместе с главой РФ Владимиром Путиным, они прокатились на автомобиле ГАЗ-69 и посетили целебный родник. Лучшие моменты из жизни Лукашенко — в материале URA.RU.

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Александру Лукашенко — 70 лет: самые яркие цитаты белорусского президента. Фото

В честь 70-летнего юбилея президента Белоруссии Путин наградил его высшей государственной наградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В указе подчеркиваются выдающиеся заслуги Лукашенко в укреплении союзнических отношений и стратегического партнерства между двумя странами. Также Владимир Путин охарактеризовал белорусского лидера как мудрого политика с высоким авторитетом и истинного патриота своей страны. Российский президент выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-белорусского сотрудничества и пожелал Александру Лукашенко здоровья и благополучия.

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Главе Белоруссии Александру Лукашенко исполняется 70 лет. В связи с юбилеем его сосед из агрогородка Александрия Геннадий Николаенко рассказал, что тот всегда готов прийти на помощь. Кроме того, он сообщил, что в городок в 2018 году президент приезжал вместе с главой РФ Владимиром Путиным, они прокатились на автомобиле ГАЗ-69 и посетили целебный родник. Лучшие моменты из жизни Лукашенко — в материале URA.RU. В честь 70-летнего юбилея президента Белоруссии Путин наградил его высшей государственной наградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В указе подчеркиваются выдающиеся заслуги Лукашенко в укреплении союзнических отношений и стратегического партнерства между двумя странами. Также Владимир Путин охарактеризовал белорусского лидера как мудрого политика с высоким авторитетом и истинного патриота своей страны. Российский президент выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-белорусского сотрудничества и пожелал Александру Лукашенко здоровья и благополучия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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