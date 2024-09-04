FT: украинские чиновники боятся усиления Зеленского после отставок в кабмине

04 сентября 2024 в 06:54 Размер текста - 17 +

Информация о новых отставках может поступить уже утром 4 сентября Фото: Официальный сайт президента Украины Последние кадровые перестановки в правительстве Украины могут усилить власть президента Владимира Зеленского. Об этом выразили опасения некоторые украинские чиновники, сообщает издание Financial Times. «В Киеве существует беспокойство среди чиновников по поводу возможного усиления позиций Зеленского после серии увольнений министров», — передает FT. Однако есть предположения, что некоторые из уволенных могут не покинуть правительство окончательно, а будут переназначены на новые должности в кабмине. Ожидается, что информация о новых отставках может поступить уже утром 4 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Последние кадровые перестановки в правительстве Украины могут усилить власть президента Владимира Зеленского. Об этом выразили опасения некоторые украинские чиновники, сообщает издание Financial Times. «В Киеве существует беспокойство среди чиновников по поводу возможного усиления позиций Зеленского после серии увольнений министров», — передает FT. Однако есть предположения, что некоторые из уволенных могут не покинуть правительство окончательно, а будут переназначены на новые должности в кабмине. Ожидается, что информация о новых отставках может поступить уже утром 4 сентября.