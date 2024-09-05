«Царьград»: сбылось пророчество Пригожина о российском командире

«Царьград» провел анализ в рамках задержания замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова и пришел к выводу, что «пророчество» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сбылось. Он заявлял, что люди, разворовывающие бюджет и наживающиеся на мобилизованных, должны сидеть в тюрьме.
Муминджанов обвиняется в получении взятки на сумму 20 миллионов рублей. По данным следствия, он, будучи на посту руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению контрактов на поставку обмундирования с коммерческими организациями, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей.
«Разумеется, уже известно, кто, как, когда, а главное — на каких условиях получал возможность стать поставщиком для задействованных в зоне спецоперации подразделений. Но есть еще один весомый вопрос: предстоит установить, насколько качественным было обмундирование. Ведь от этого иногда (точнее, очень часто или почти всегда) зависит и здоровье, и жизни бойцов», — рассказали «Царьграду» в силовых структурах.
Еще в мае 2023 года Евгений Пригожин высказывался по поводу материального обеспечения солдат в зоне СВО. По его словам, бойцы остаются сами по себе, «голые и босые погибают», в то время как генералы «прутся от жизни», используют дорогие парфюмы, живут в роскоши. Пригожин отмечал, что если есть те, кто наживаются на мобилизованных, особенно если это чиновники, то их необходимо сажать в тюрьму. «Вор должен сидеть в тюрьме», — говорил основатель ЧВК «Вагнер».
В понедельник, 2 сентября, против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Вопрос об избрании ему меры пресечения еще решается.
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