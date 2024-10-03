Spiegel объяснил, сколько объектов в РФ смогут уничтожить ВСУ, если получат разрешение Запада

Spiegel: при одобрении Запада Киев ударит ракетами по 261 военному объекту ВС РФ

03 октября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Аналитики предполагают, что применение дальнобойного оружия по РФ осложнит военную логистику в России Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае одобрения Западом применения западных вооружений для нанесения ударов по территории России, ВСУ планируют атаковать 261 военный объект ВС РФ. Среди них находятся крупные склады вооружений и базы российских военных, сообщают аналитики Института исследования войны (ISW). «Крылатые ракеты Storm Shadow, также известные как Scalp, поставленные Великобританией и Францией и находящиеся на вооружении Украины с 2023 года. Они запускаются с истребителей и летят на дальность до 250 километров. По последним данным, при запуске вблизи линии фронта крылатые ракеты Storm Shadow могли поразить 261 известный военный объект, такой как склады боеприпасов в России», — пишет издание Der Spiegel со ссылкой на аналитиков. Если ВСУ применят крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow для ударов по указанным объектам, это существенно осложнит военную логистику России. Такое предположение выдвинули аналитики. Джордж Баррос, руководитель группы геоданных ISW, отметил, что одно из ключевых преимуществ России в конфликте — возможность быстро перебрасывать войска из глубины своей территории. Компрометация этого преимущества могла бы серьезно нарушить российские военные операции, считает Баррос. Ранее агентство Association Press сообщало, что после выборов в США действующий президент страны Джо Байден может принять решение о возможности использования западного оружия Украиной для ударов во РФ. По данным издания, перед выборами глава Штатов проявляет осторожность и не готов предоставить разрешение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае одобрения Западом применения западных вооружений для нанесения ударов по территории России, ВСУ планируют атаковать 261 военный объект ВС РФ. Среди них находятся крупные склады вооружений и базы российских военных, сообщают аналитики Института исследования войны (ISW). «Крылатые ракеты Storm Shadow, также известные как Scalp, поставленные Великобританией и Францией и находящиеся на вооружении Украины с 2023 года. Они запускаются с истребителей и летят на дальность до 250 километров. По последним данным, при запуске вблизи линии фронта крылатые ракеты Storm Shadow могли поразить 261 известный военный объект, такой как склады боеприпасов в России», — пишет издание Der Spiegel со ссылкой на аналитиков. Если ВСУ применят крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow для ударов по указанным объектам, это существенно осложнит военную логистику России. Такое предположение выдвинули аналитики. Джордж Баррос, руководитель группы геоданных ISW, отметил, что одно из ключевых преимуществ России в конфликте — возможность быстро перебрасывать войска из глубины своей территории. Компрометация этого преимущества могла бы серьезно нарушить российские военные операции, считает Баррос. Ранее агентство Association Press сообщало, что после выборов в США действующий президент страны Джо Байден может принять решение о возможности использования западного оружия Украиной для ударов во РФ. По данным издания, перед выборами глава Штатов проявляет осторожность и не готов предоставить разрешение.