Le Monde: США готовы пригласить Украину в НАТО

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Байден скоро может направить Украине приглашение в НАТО, заявила газета Le Monde
Байден скоро может направить Украине приглашение в НАТО, заявила газета Le Monde Фото:
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США уже не знают, как возразить приглашению Украины в НАТО. Американский президент Джо Байден скоро начнет работу по приглашению Киева в Североатлантический альянс. Об этом сообщила газета Le Monde.

«В центре острых тем находится вопрос, настойчиво возобновленный [президентом Украины] Владимиром Зеленским, о приглашении его страны присоединиться к Организации Североатлантического договора (НАТО)», — сообщило французское издание. Согласно материалу издания, после встречи в Берлине Байдена с лидерами Германии (Олаф Шольц), Франции (Эммануэль Макрон) и премьер-министром Великобритании (Кир Стармер), где политики обсудили «план победы», у США просто не осталось принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО.

Отмечается, что Байден начнет работу по приглашению Киева в альянс после президентских выборов в США. При условии победы в них кандидата Камалы Харрис.  

18 октября Байден обсудил с западными политиками «план победы» Владимира Зеленского. Глава США совместно со Стармером, Шольцем, Макроном решали как ускорить оказание помощи Украине.

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США уже не знают, как возразить приглашению Украины в НАТО. Американский президент Джо Байден скоро начнет работу по приглашению Киева в Североатлантический альянс. Об этом сообщила газета Le Monde. «В центре острых тем находится вопрос, настойчиво возобновленный [президентом Украины] Владимиром Зеленским, о приглашении его страны присоединиться к Организации Североатлантического договора (НАТО)», — сообщило французское издание. Согласно материалу издания, после встречи в Берлине Байдена с лидерами Германии (Олаф Шольц), Франции (Эммануэль Макрон) и премьер-министром Великобритании (Кир Стармер), где политики обсудили «план победы», у США просто не осталось принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО. Отмечается, что Байден начнет работу по приглашению Киева в альянс после президентских выборов в США. При условии победы в них кандидата Камалы Харрис.   18 октября Байден обсудил с западными политиками «план победы» Владимира Зеленского. Глава США совместно со Стармером, Шольцем, Макроном решали как ускорить оказание помощи Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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