Le Monde: США готовы пригласить Украину в НАТО

США уже не знают, как возразить приглашению Украины в НАТО. Американский президент Джо Байден скоро начнет работу по приглашению Киева в Североатлантический альянс. Об этом сообщила газета Le Monde.
«В центре острых тем находится вопрос, настойчиво возобновленный [президентом Украины] Владимиром Зеленским, о приглашении его страны присоединиться к Организации Североатлантического договора (НАТО)», — сообщило французское издание. Согласно материалу издания, после встречи в Берлине Байдена с лидерами Германии (Олаф Шольц), Франции (Эммануэль Макрон) и премьер-министром Великобритании (Кир Стармер), где политики обсудили «план победы», у США просто не осталось принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО.
Отмечается, что Байден начнет работу по приглашению Киева в альянс после президентских выборов в США. При условии победы в них кандидата Камалы Харрис.
18 октября Байден обсудил с западными политиками «план победы» Владимира Зеленского. Глава США совместно со Стармером, Шольцем, Макроном решали как ускорить оказание помощи Украине.
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