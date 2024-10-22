Детям защитников Курской области и Донбасса выделили квоты на бесплатное образование

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий выделение квот на бесплатное образование для детей участников боевых действий в Курской области и Донбассе. Законопроект направлен на поддержку семей военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти.
«Право на бесплатное обучение предлагается предоставить детям военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и сотрудников органов внутренних дел РФ, принимавших участие в боевых действиях на территории страны», — заявляют авторы законопроекта, их слова приводит ТАСС. Это решение призвано обеспечить социальную защиту и поддержку семей, чьи члены рисковали жизнью ради страны.
Согласно действующему законодательству, право на бесплатное обучение по квоте получают дети определенных категорий граждан, которые были направлены в зарубежные страны органами государственной власти РФ и участвовали в боевых действиях в этих странах. В то же время, как указывается в пояснительной записке, дети граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории Российской Федерации, не имеют права на эту льготу.
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