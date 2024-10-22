Детям защитников Курской области и Донбасса выделили квоты на бесплатное образование

Госдума приняла квоты на бесплатное обучение детям участников боевых действий
© Служба новостей «URA.RU»
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ГД приняла законопроект, который выделяет квоты на бесплатное обучение детям участников СВО
ГД приняла законопроект, который выделяет квоты на бесплатное обучение детям участников СВО Фото:

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий выделение квот на бесплатное образование для детей участников боевых действий в Курской области и Донбассе. Законопроект направлен на поддержку семей военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти.

«Право на бесплатное обучение предлагается предоставить детям военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и сотрудников органов внутренних дел РФ, принимавших участие в боевых действиях на территории страны», — заявляют авторы законопроекта, их слова приводит ТАСС. Это решение призвано обеспечить социальную защиту и поддержку семей, чьи члены рисковали жизнью ради страны.

Согласно действующему законодательству, право на бесплатное обучение по квоте получают дети определенных категорий граждан, которые были направлены в зарубежные страны органами государственной власти РФ и участвовали в боевых действиях в этих странах. В то же время, как указывается в пояснительной записке, дети граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории Российской Федерации, не имеют права на эту льготу.

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Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий выделение квот на бесплатное образование для детей участников боевых действий в Курской области и Донбассе. Законопроект направлен на поддержку семей военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти. «Право на бесплатное обучение предлагается предоставить детям военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и сотрудников органов внутренних дел РФ, принимавших участие в боевых действиях на территории страны», — заявляют авторы законопроекта, их слова приводит ТАСС. Это решение призвано обеспечить социальную защиту и поддержку семей, чьи члены рисковали жизнью ради страны. Согласно действующему законодательству, право на бесплатное обучение по квоте получают дети определенных категорий граждан, которые были направлены в зарубежные страны органами государственной власти РФ и участвовали в боевых действиях в этих странах. В то же время, как указывается в пояснительной записке, дети граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории Российской Федерации, не имеют права на эту льготу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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