Бывшему замгубернатора Брянской области предъявили обвинение во взяточничестве

22 октября 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

СК обвиняет Петроченко во взяточничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU СК предъявил бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко обвинение во взяточничестве. Об этом говорится в материалах дела. «Экс-замглавы Брянской области Петроченко предъявили обвинение во взяточничестве», — говорится в материалах. Об этом пишут РИА Новости. Петроченко уволили 18 сентября. Позже ФСБ начала проверку в отношении него по инициативе губернатора региона Александра Богомаза из-за возможного коррупционного нарушения Петроченко. 16 октября экс-замгубернатора был отправлен в СИЗО до 14 декабря Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

СК предъявил бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко обвинение во взяточничестве. Об этом говорится в материалах дела. «Экс-замглавы Брянской области Петроченко предъявили обвинение во взяточничестве», — говорится в материалах. Об этом пишут РИА Новости. Петроченко уволили 18 сентября. Позже ФСБ начала проверку в отношении него по инициативе губернатора региона Александра Богомаза из-за возможного коррупционного нарушения Петроченко. 16 октября экс-замгубернатора был отправлен в СИЗО до 14 декабря