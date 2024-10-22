Бывшему замгубернатора Брянской области предъявили обвинение во взяточничестве

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СК обвиняет Петроченко во взяточничестве Фото:

СК предъявил бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко обвинение во взяточничестве. Об этом говорится в материалах дела.

«Экс-замглавы Брянской области Петроченко предъявили обвинение во взяточничестве», — говорится в материалах. Об этом пишут РИА Новости.

Петроченко уволили 18 сентября. Позже ФСБ начала проверку в отношении него по инициативе губернатора региона Александра Богомаза из-за возможного коррупционного нарушения Петроченко. 16 октября экс-замгубернатора был отправлен в СИЗО до 14 декабря

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СК предъявил бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко обвинение во взяточничестве. Об этом говорится в материалах дела. «Экс-замглавы Брянской области Петроченко предъявили обвинение во взяточничестве», — говорится в материалах. Об этом пишут РИА Новости. Петроченко уволили 18 сентября. Позже ФСБ начала проверку в отношении него по инициативе губернатора региона Александра Богомаза из-за возможного коррупционного нарушения Петроченко. 16 октября экс-замгубернатора был отправлен в СИЗО до 14 декабря
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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