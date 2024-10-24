Путин: Россия справится со своими проблемами сама

Россия будет справляться со своими проблемами сама. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мы прекрасно знаем, какая обстановка складывается вокруг России и не хотим переносить эти проблемы на международные институты, справимся сами», — сообщает Путин. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в рамках завершающего дня саммита БРИКС в Казани.
На саммите БРИКС, на территории выставочного комплекса «Казань Экспо», проходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В ней принимают участие более 300 представителей СМИ. В ходе пресс-конференции президент подытожит результаты трехдневных переговоров на высшем уровне и ответит на вопросы прессы.
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