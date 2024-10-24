Путин: Россия справится со своими проблемами сама

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Путин заявил, что Россия не хочет переносить свои проблемы на международные институты
Путин заявил, что Россия не хочет переносить свои проблемы на международные институты Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Россия будет справляться со своими проблемами сама. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы прекрасно знаем, какая обстановка складывается вокруг России и не хотим переносить эти проблемы на международные институты, справимся сами», — сообщает Путин. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в рамках завершающего дня саммита БРИКС в Казани.

На саммите БРИКС, на территории выставочного комплекса «Казань Экспо», проходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В ней принимают участие более 300 представителей СМИ. В ходе пресс-конференции президент подытожит результаты трехдневных переговоров на высшем уровне и ответит на вопросы прессы.

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Россия будет справляться со своими проблемами сама. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы прекрасно знаем, какая обстановка складывается вокруг России и не хотим переносить эти проблемы на международные институты, справимся сами», — сообщает Путин. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в рамках завершающего дня саммита БРИКС в Казани. На саммите БРИКС, на территории выставочного комплекса «Казань Экспо», проходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В ней принимают участие более 300 представителей СМИ. В ходе пресс-конференции президент подытожит результаты трехдневных переговоров на высшем уровне и ответит на вопросы прессы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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