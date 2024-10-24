Путин извинился перед казанцами за неудобства

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Путин извинился перед казанцами за перекрытие магистралей
Путин извинился перед казанцами за перекрытие магистралей Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент Российской Федерации Владимир Путин извинился перед жителями Казани за перекрытие магистралей и другие неудобства, вызванные проведением саммита БРИКС. Он подчеркнул, что все трудности оказались оправданными.

«Извинился перед казанцами за перекрытие магистралей, некоторые неудобства, эти испытания были ненапрасными», — заявил Путин на пресс-конференции в рамках саммита БРИКС в Казани. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Он также поблагодарил правительство Татарстана и мэрию Казани за создание благоприятных условий для проведения международного мероприятия.

Пресс-конференция проходит в выставочном комплексе «Казань Экспо». На ней Путин выступит с подведением итогов трехдневного саммита и ответит на вопросы представителей прессы. Ожидается, что мероприятие посетят более 300 журналистов, в том числе из недружественных стран.

С 22 по 24 октября в Казани прошел 16-й саммит БРИКС. Участие в нем приняли 35 делегаций из разных стран и шесть международных организаций. В рамках саммита лидеры государств обсудили три основных темы: политика и безопасность, торговля и инвестиции, культура.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин извинился перед жителями Казани за перекрытие магистралей и другие неудобства, вызванные проведением саммита БРИКС. Он подчеркнул, что все трудности оказались оправданными. «Извинился перед казанцами за перекрытие магистралей, некоторые неудобства, эти испытания были ненапрасными», — заявил Путин на пресс-конференции в рамках саммита БРИКС в Казани. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Он также поблагодарил правительство Татарстана и мэрию Казани за создание благоприятных условий для проведения международного мероприятия. Пресс-конференция проходит в выставочном комплексе «Казань Экспо». На ней Путин выступит с подведением итогов трехдневного саммита и ответит на вопросы представителей прессы. Ожидается, что мероприятие посетят более 300 журналистов, в том числе из недружественных стран. С 22 по 24 октября в Казани прошел 16-й саммит БРИКС. Участие в нем приняли 35 делегаций из разных стран и шесть международных организаций. В рамках саммита лидеры государств обсудили три основных темы: политика и безопасность, торговля и инвестиции, культура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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