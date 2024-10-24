Путин: Россия не отказывается от контактов

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Путин заявил, что Россия открыта к контактам
Путин заявил, что Россия открыта к контактам Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Россия не отказывается от контактов с западными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Вы знаете, мы получаем разные сигналы от западных партнеров. Мы не отказываемся от контактов. Все заявления от том, что мы отказываемся и закрываемся — это ложь. <...> Если кто-то хочет с нами отношений, то мы открыто об этом говорим», — сказал Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.

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Россия не отказывается от контактов с западными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. «Вы знаете, мы получаем разные сигналы от западных партнеров. Мы не отказываемся от контактов. Все заявления от том, что мы отказываемся и закрываемся — это ложь. <...> Если кто-то хочет с нами отношений, то мы открыто об этом говорим», — сказал Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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