Путин: Россия не отказывается от контактов

Путин заявил, что Россия открыта к контактам
новость из сюжетаСаммит БРИКС 2024 в Казани
Россия не отказывается от контактов с западными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
«Вы знаете, мы получаем разные сигналы от западных партнеров. Мы не отказываемся от контактов. Все заявления от том, что мы отказываемся и закрываемся — это ложь. <...> Если кто-то хочет с нами отношений, то мы открыто об этом говорим», — сказал Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.