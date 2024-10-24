Путин считает искренними слова Трампа о намерении урегулировать конфликт на Украине

Путин: заявления о завершении конфликта на Украине мы приветствуем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что приветствует подобные заявления от Трампа
Путин заявил, что приветствует подобные заявления от Трампа Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент РФ Владимир Путин считает искренними заявления кандидата на пост главы США Дональда Трампа о намерении урегулировать конфликт на Украине. Об этом российский лидер сообщил в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани.

«То, о чем говорил господин Трамп совсем недавно, и то, что я слышал — он говорил о стремлении сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине. Мне кажется, что он говорит это искренне», — сказал Путин. Также российский лидер добавил, что приветствует подобные заявления от представителей всех стран. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин считает искренними заявления кандидата на пост главы США Дональда Трампа о намерении урегулировать конфликт на Украине. Об этом российский лидер сообщил в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани. «То, о чем говорил господин Трамп совсем недавно, и то, что я слышал — он говорил о стремлении сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине. Мне кажется, что он говорит это искренне», — сказал Путин. Также российский лидер добавил, что приветствует подобные заявления от представителей всех стран. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...