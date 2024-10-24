Путин считает искренними слова Трампа о намерении урегулировать конфликт на Украине

Президент РФ Владимир Путин считает искренними заявления кандидата на пост главы США Дональда Трампа о намерении урегулировать конфликт на Украине. Об этом российский лидер сообщил в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани.
«То, о чем говорил господин Трамп совсем недавно, и то, что я слышал — он говорил о стремлении сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине. Мне кажется, что он говорит это искренне», — сказал Путин. Также российский лидер добавил, что приветствует подобные заявления от представителей всех стран. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
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