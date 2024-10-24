Путин озвучил потери Украины при вторжении в Курскую область

Путин: Киев потерял в Курской области 26 тысяч человек
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Путин заявил, что Киев потерял за последний месяц около 26 тысяч человек
Путин заявил, что Киев потерял за последний месяц около 26 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Украина потеряла 26 тысяч человек после вторжения в Курскую область. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани.

«Только за последний месяц с небольшим на курском направлении, по-моему, уже 26 тысяч потери — то же санитарные и безвозвратные, и техники», — сказал Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.

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Украина потеряла 26 тысяч человек после вторжения в Курскую область. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани. «Только за последний месяц с небольшим на курском направлении, по-моему, уже 26 тысяч потери — то же санитарные и безвозвратные, и техники», — сказал Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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