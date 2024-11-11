На упаковках кукол Барби по ошибке указали адрес сайта для взрослых

Американская компания Mattel извинилась за ошибку в упаковке коллекционной серии кукол Барби, которая посвящена экранизации мюзикла «Злая» с певицей Арианой Гранде. Из-за опечатки на упаковке была указана неправильная интернет-ссылка, ведущая на порносайт.
«Компания Mattel советует родителям выбрасывать упаковку от новых кукол, рекламирующих предстоящий мюзикл „Злая“, после того как из-за опечатки потребители попали на порнографический сайт. Компания по производству игрушек принесла извинения после того, как покупатели заметили досадную ошибку на куклах „Поющая Эльфаба“», — сообщает The Daily Beast.
Дополнительно компания Mattel заявила о намерении предпринять «срочные шаги» для исправления ситуации. На упаковках вместо ссылки на официальный сайт фильма была помещена ссылка на порнографическую студию из Калифорнии с похожим названием.
В декабре прошлого года попечительский совет Университета Висконсина в Ла-Кроссе принял решение об увольнении ректора Джо Гоу после публикации порнографического видео с его участием на платформе OnlyFans, пишет RT. Согласно отчетам, видеоматериалы были также размещены на YouTube-канале под названием Sexy Happy Cooking, где Гоу вместе со своей супругой готовил блюда в компании порноактеров.
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