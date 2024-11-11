На упаковках кукол Барби по ошибке указали адрес сайта для взрослых

Mattel извинилась за опечатку на упаковках Барби, ведущую на сайт для взрослых
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На упаковках кукол Барби случайно указали адрес порносайта
На упаковках кукол Барби случайно указали адрес порносайта Фото:

Американская компания Mattel извинилась за ошибку в упаковке коллекционной серии кукол Барби, которая посвящена экранизации мюзикла «Злая» с певицей Арианой Гранде. Из-за опечатки на упаковке была указана неправильная интернет-ссылка, ведущая на порносайт.

«Компания Mattel советует родителям выбрасывать упаковку от новых кукол, рекламирующих предстоящий мюзикл „Злая“, после того как из-за опечатки потребители попали на порнографический сайт. Компания по производству игрушек принесла извинения после того, как покупатели заметили досадную ошибку на куклах „Поющая Эльфаба“», — сообщает The Daily Beast.

Дополнительно компания Mattel заявила о намерении предпринять «срочные шаги» для исправления ситуации. На упаковках вместо ссылки на официальный сайт фильма была помещена ссылка на порнографическую студию из Калифорнии с похожим названием.

В декабре прошлого года попечительский совет Университета Висконсина в Ла-Кроссе принял решение об увольнении ректора Джо Гоу после публикации порнографического видео с его участием на платформе OnlyFans, пишет RT. Согласно отчетам, видеоматериалы были также размещены на YouTube-канале под названием Sexy Happy Cooking, где Гоу вместе со своей супругой готовил блюда в компании порноактеров.

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Американская компания Mattel извинилась за ошибку в упаковке коллекционной серии кукол Барби, которая посвящена экранизации мюзикла «Злая» с певицей Арианой Гранде. Из-за опечатки на упаковке была указана неправильная интернет-ссылка, ведущая на порносайт. «Компания Mattel советует родителям выбрасывать упаковку от новых кукол, рекламирующих предстоящий мюзикл „Злая“, после того как из-за опечатки потребители попали на порнографический сайт. Компания по производству игрушек принесла извинения после того, как покупатели заметили досадную ошибку на куклах „Поющая Эльфаба“», — сообщает The Daily Beast. Дополнительно компания Mattel заявила о намерении предпринять «срочные шаги» для исправления ситуации. На упаковках вместо ссылки на официальный сайт фильма была помещена ссылка на порнографическую студию из Калифорнии с похожим названием. В декабре прошлого года попечительский совет Университета Висконсина в Ла-Кроссе принял решение об увольнении ректора Джо Гоу после публикации порнографического видео с его участием на платформе OnlyFans, пишет RT. Согласно отчетам, видеоматериалы были также размещены на YouTube-канале под названием Sexy Happy Cooking, где Гоу вместе со своей супругой готовил блюда в компании порноактеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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