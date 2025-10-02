Песков раскрыл, о чем будет говорить Путин на «Валдае»

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии международного клуба «Валдай», где расскажет о текущей международной ситуации и ее исторических причинах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Давайте дождемся с вами выступление президента. Очевидно, что он нынешней ситуации будет говорить, об ее предтечах, о возможных формах развития ее», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего.
Уже 2 октября Владимир Путин примет участие в работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, где проходит 22-я сессия на тему «Полицентричный мир: инструкция по применению». В числе гостей — эксперты из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.
Мероприятие началось 29 сентября и завершится 2 октября выступлением главы государства. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, в центре обсуждения — формирование новой системы международных отношений и вызовы многополярного мира. Подробнее — в материале URA.RU.
