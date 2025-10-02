Песков раскрыл, о чем будет говорить Путин на «Валдае»

Песков: Путин будет говорить на «Валдае» о нынешней международной ситуации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин обсудит международную ситуацию на «Валдае»
Путин обсудит международную ситуацию на «Валдае» Фото:

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии международного клуба «Валдай», где расскажет о текущей международной ситуации и ее исторических причинах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Давайте дождемся с вами выступление президента. Очевидно, что он нынешней ситуации будет говорить, об ее предтечах, о возможных формах развития ее», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего.

Уже 2 октября Владимир Путин примет участие в работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, где проходит 22-я сессия на тему «Полицентричный мир: инструкция по применению». В числе гостей — эксперты из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.

Мероприятие началось 29 сентября и завершится 2 октября выступлением главы государства. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, в центре обсуждения — формирование новой системы международных отношений и вызовы многополярного мира. Подробнее — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии международного клуба «Валдай», где расскажет о текущей международной ситуации и ее исторических причинах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Давайте дождемся с вами выступление президента. Очевидно, что он нынешней ситуации будет говорить, об ее предтечах, о возможных формах развития ее», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего. Уже 2 октября Владимир Путин примет участие в работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, где проходит 22-я сессия на тему «Полицентричный мир: инструкция по применению». В числе гостей — эксперты из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР. Мероприятие началось 29 сентября и завершится 2 октября выступлением главы государства. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, в центре обсуждения — формирование новой системы международных отношений и вызовы многополярного мира. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...