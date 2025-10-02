Владелец Uniqlo подал 11 новых заявок в Роспатент о регистрации товарных знаков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Fast Retailing Co. также подавала заявки на регистрацию знаков 4 сентября, указано в материале
Fast Retailing Co. также подавала заявки на регистрацию знаков 4 сентября, указано в материале Фото:

Японская компания Fast Retailing Co., которая является владельцем Uniqlo, подала 11 заявок в Роспатент о регистрации товарных знаков. Эта информация следует из базы данных ведомства.

«Все заявки были поданы 31 августа 2025 года из Японии. Среди них — логотипы Re.Uniqlo, Blue Cycle, StyleHint, UT Uniqlo. Также поданы заявки на товарные знаки Ezy, Steteco, Heattech, „Безграничные возможности одежды“, — указано в материале ТАСС, которое приводит информацию.

Ранее, 4 сентября, поступала информация о том, что холдинг подавал заявки на регистрацию десяти товарных знаков, которые связаны с компанией Uniqlo и дочерней GU. Помимо названия Uniqlo, была подана заявка на название «Юникло».

Сама компания объявила о приостановке деятельности магазинов Uniqlo в РФ в марте 2022 года. Произошло это на фоне изменений в международной политической и экономической ситуации

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Японская компания Fast Retailing Co., которая является владельцем Uniqlo, подала 11 заявок в Роспатент о регистрации товарных знаков. Эта информация следует из базы данных ведомства. «Все заявки были поданы 31 августа 2025 года из Японии. Среди них — логотипы Re.Uniqlo, Blue Cycle, StyleHint, UT Uniqlo. Также поданы заявки на товарные знаки Ezy, Steteco, Heattech, „Безграничные возможности одежды“, — указано в материале ТАСС, которое приводит информацию. Ранее, 4 сентября, поступала информация о том, что холдинг подавал заявки на регистрацию десяти товарных знаков, которые связаны с компанией Uniqlo и дочерней GU. Помимо названия Uniqlo, была подана заявка на название «Юникло». Сама компания объявила о приостановке деятельности магазинов Uniqlo в РФ в марте 2022 года. Произошло это на фоне изменений в международной политической и экономической ситуации
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...