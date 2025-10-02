Владелец Uniqlo подал 11 новых заявок в Роспатент о регистрации товарных знаков

Японская компания Fast Retailing Co., которая является владельцем Uniqlo, подала 11 заявок в Роспатент о регистрации товарных знаков. Эта информация следует из базы данных ведомства.
«Все заявки были поданы 31 августа 2025 года из Японии. Среди них — логотипы Re.Uniqlo, Blue Cycle, StyleHint, UT Uniqlo. Также поданы заявки на товарные знаки Ezy, Steteco, Heattech, „Безграничные возможности одежды“, — указано в материале ТАСС, которое приводит информацию.
Ранее, 4 сентября, поступала информация о том, что холдинг подавал заявки на регистрацию десяти товарных знаков, которые связаны с компанией Uniqlo и дочерней GU. Помимо названия Uniqlo, была подана заявка на название «Юникло».
Сама компания объявила о приостановке деятельности магазинов Uniqlo в РФ в марте 2022 года. Произошло это на фоне изменений в международной политической и экономической ситуации
