Легендарную советскую комедию «Любовь и голуби» снова покажут в кинотеатрах

Комедию «Любовь и голуби» покажут 28 ноября в кинотеатрах, сообщили в пресс-службе канала «Мосфильм. Золотая коллекция». Его повторный прокат приурочен к 90-летию со дня рождения Нины Дорошиной, которая исполнила роль Надежды, а также к другим, связанным с кинолентой, юбилеям. Также гендиректор медиахолдинга «Цифровое Телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев заявил, что фильм стал поистине народным достоянием.
«Любовь и голуби» вышел на экраны через пять лет после мелодрамы «Москва слезам не верит», ставшей триумфатором «Оскара». В отличие от «Москвы…» комедия не получила больших кинонаград, но зато стала поистине народным фильмом», — заявил Кудрявцев. Его слова передает «Газета.Ru».
Фильм «Любовь и голуби» был создан на основе пьесы Владимира Гуркина, вдохновленной реальной историей семьи Кузякиных, которые жили по соседству с автором. Согласно сообщению пресс-службы, картину показали на больших экранах в 1985 году и по сей день она остается одной из наиболее любимых советских киноработ. Кроме того, в ходе опроса на тему «Какие советские фильмы вы бы хотели увидеть в кинотеатрах», «Любовь и голуби» выбрали 21% опрошенных, что позволило фильму занять второе место по популярности. Первое место заняли такие кинокартины, как «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит», каждая из которых получила по 22% голосов. Кроме того, в результате зрительского голосования «Любовь и голуби» вошла в ТОП-5 лучших советских фильмов о любви, самых смешных кинокомедий и самых «женских» отечественных фильмов.
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