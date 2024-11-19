19 ноября 2024

Вучич: необходимы переговоры по Украине из-за угрозы ядерной эскалации

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. stock, Александр Вучич, stock
Вучич уверен, что РФ готова жестко ответить на удары ВСУ ракетами ATACMS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность возможным развитием ядерного конфликта на фоне текущей ситуации в Украине. В своем обращении к нации он подчеркнул необходимость начать мирные переговоры, чтобы предотвратить мировую катастрофу, вызванную продолжающимися военными действиями и использованием западных ракет для ударов по территории РФ.

«Нам не стыдно сказать, что важно начать говорить о мире и перемирии, потому что это ведет нас только к мировой катастрофе, что, к сожалению, я и предсказал. Когда до полной катастрофы остается 10 ступеней, мы уже прошли 9. Сегодня американскими ракетами ATACMS была атакована Брянская область, продолжаются удары по складам российского вооружения и боеприпасов», — заявил Вучич, пишет ТАСС.

Глава Сербии также затронул тему ответных мер России в случае продолжения угроз ее безопасности. Он указал, что российское руководство серьезно относится к возможности использования ядерного оружия в ответ на агрессию, и раскритиковал тех, кто считает эти предупреждения недостоверными.

Ранее президент США Джо Байден дал разрешение на нанесение ударов по территории РФ с использованием ракет ATACMS с территории Украины. Позже это решение подтвердил глава дипслужбы ЕС Жозепп Боррель. В ответ на эти действия пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что обновленная ядерная доктрина России теперь включает возможность ядерного ответа в случае использования против РФ украинских неядерных ракет западного производства.

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Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность возможным развитием ядерного конфликта на фоне текущей ситуации в Украине. В своем обращении к нации он подчеркнул необходимость начать мирные переговоры, чтобы предотвратить мировую катастрофу, вызванную продолжающимися военными действиями и использованием западных ракет для ударов по территории РФ. «Нам не стыдно сказать, что важно начать говорить о мире и перемирии, потому что это ведет нас только к мировой катастрофе, что, к сожалению, я и предсказал. Когда до полной катастрофы остается 10 ступеней, мы уже прошли 9. Сегодня американскими ракетами ATACMS была атакована Брянская область, продолжаются удары по складам российского вооружения и боеприпасов», — заявил Вучич, пишет ТАСС. Глава Сербии также затронул тему ответных мер России в случае продолжения угроз ее безопасности. Он указал, что российское руководство серьезно относится к возможности использования ядерного оружия в ответ на агрессию, и раскритиковал тех, кто считает эти предупреждения недостоверными. Ранее президент США Джо Байден дал разрешение на нанесение ударов по территории РФ с использованием ракет ATACMS с территории Украины. Позже это решение подтвердил глава дипслужбы ЕС Жозепп Боррель. В ответ на эти действия пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что обновленная ядерная доктрина России теперь включает возможность ядерного ответа в случае использования против РФ украинских неядерных ракет западного производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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