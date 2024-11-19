Вучич: необходимы переговоры по Украине из-за угрозы ядерной эскалации

20 ноября 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Вучич уверен, что РФ готова жестко ответить на удары ВСУ ракетами ATACMS Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность возможным развитием ядерного конфликта на фоне текущей ситуации в Украине. В своем обращении к нации он подчеркнул необходимость начать мирные переговоры, чтобы предотвратить мировую катастрофу, вызванную продолжающимися военными действиями и использованием западных ракет для ударов по территории РФ. «Нам не стыдно сказать, что важно начать говорить о мире и перемирии, потому что это ведет нас только к мировой катастрофе, что, к сожалению, я и предсказал. Когда до полной катастрофы остается 10 ступеней, мы уже прошли 9. Сегодня американскими ракетами ATACMS была атакована Брянская область, продолжаются удары по складам российского вооружения и боеприпасов», — заявил Вучич, пишет ТАСС. Глава Сербии также затронул тему ответных мер России в случае продолжения угроз ее безопасности. Он указал, что российское руководство серьезно относится к возможности использования ядерного оружия в ответ на агрессию, и раскритиковал тех, кто считает эти предупреждения недостоверными. Ранее президент США Джо Байден дал разрешение на нанесение ударов по территории РФ с использованием ракет ATACMS с территории Украины. Позже это решение подтвердил глава дипслужбы ЕС Жозепп Боррель. В ответ на эти действия пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что обновленная ядерная доктрина России теперь включает возможность ядерного ответа в случае использования против РФ украинских неядерных ракет западного производства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность возможным развитием ядерного конфликта на фоне текущей ситуации в Украине. В своем обращении к нации он подчеркнул необходимость начать мирные переговоры, чтобы предотвратить мировую катастрофу, вызванную продолжающимися военными действиями и использованием западных ракет для ударов по территории РФ. «Нам не стыдно сказать, что важно начать говорить о мире и перемирии, потому что это ведет нас только к мировой катастрофе, что, к сожалению, я и предсказал. Когда до полной катастрофы остается 10 ступеней, мы уже прошли 9. Сегодня американскими ракетами ATACMS была атакована Брянская область, продолжаются удары по складам российского вооружения и боеприпасов», — заявил Вучич, пишет ТАСС. Глава Сербии также затронул тему ответных мер России в случае продолжения угроз ее безопасности. Он указал, что российское руководство серьезно относится к возможности использования ядерного оружия в ответ на агрессию, и раскритиковал тех, кто считает эти предупреждения недостоверными. Ранее президент США Джо Байден дал разрешение на нанесение ударов по территории РФ с использованием ракет ATACMS с территории Украины. Позже это решение подтвердил глава дипслужбы ЕС Жозепп Боррель. В ответ на эти действия пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что обновленная ядерная доктрина России теперь включает возможность ядерного ответа в случае использования против РФ украинских неядерных ракет западного производства.